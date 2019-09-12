Партія Зеленського схвалила санкції в Раді проти нардепів-прогульників

Монобільшість Верховної Ради прийняла в першому читанні законопроект, що позбавляє депутатів-прогульників права на відшкодування витрат, пов'язаних із професійною діяльністю.

"За" проект на пленарному засіданні в четвер, 12 вересня, проголосували 288 депутатів.

Відзначимо, на розгляд Ради був запропонований законопроект №1035 і два альтернативних. У результаті голосування парламентарії підтримали проект №1035-2, як рекомендував раніше профільний комітет.

Скріншот

Скріншот

Документ передбачає, що в разі, якщо нардеп протягом календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР України без поважних причин не бере безпосередньої участі в більш ніж одній третині пленарних засідань Ради або більш ніж половині засідань комітету, до складу якого він входить, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Припинення відшкодування депутату ВР витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень, здійснюється розпорядженням голови парламенту за рішенням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, яке ухвалюється на підставі даних реєстрації за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками і відомостей з обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом Ради.

У Раді схвалили санкції проти прогульників РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект №1027 про позбавлення нардепів повноважень за неперсональное голосування (кнопкодавство) і прогули.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!