Партія угорців влаштувала демарш на сесії Закарпатської облради

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
25,2 т.
Партія угорців влаштувала демарш на сесії Закарпатської облради

На засіданні Закарпатської обласної ради не змогли обрати голову через демарш представників партії угорців "КМКС".

Про це повідомив "Укрінформ" з посиланням на інформацію власного кореспондента. Депутати відмовилися брати участь в роботі облради через те, що на угорську громаду нібито чиниться регулярний тиск.

Відповідну заяву озвучив депутат від фракції "КМКС" Йосип Барто.

Він зазначив, що обшуки СБУ в одному з благодійних фондів, пов'язаних з угорцями Закарпаття, засновані на безпідставних звинуваченнях. А їхнею метою є нібито спроби залякати представників нацменшини.

У "КМКС" відзначили, що їхні представники проігнорували тільки одне пленарне засідання, але в подальшому братимуть участь в роботі обласної ради.

Через недостатню кількість депутатів, які залишилися в залі, облрада не змогла обрати голову, його заступника і склади постійних комісій.

Партія "КМКС" отримала 11,60% місць в облраді, що є четвертим результатом. Всього ж в облраді представлені вісім політичних сил.

Нагадаємо, 30 листопада співробітники СБУ провели в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Правоохоронці виявили ряд друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті.

Партія угорців України ( "KMKSZ" Ukrajnai Magyar Párt) – політична партія, яка відстоює інтереси угорської меншини. Абревіатура "KMKSZ" означає "Товариство угорської культури Закарпаття".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у день голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію "Товариство угорської культури Закарпаття".

  • Пост на підтримку партії написав у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

  • Тому Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому вручили ноту протесту. Крім того, країна заборонила в'їзд двом угорським чиновникам, одним із яких є секретар канцелярії прем'єр-міністра.

  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським чиновникам через втручання в місцеві вибори було "жалюгідним і нісенітницею". Крім того, він почав шантажувати Україну питанням НАТО.

  • В Європейському Союзі відзначили, що їхня позиція щодо співпраці з Україною не зміниться через дипломатичні суперечки між Києвом і Будапештом, які вони повинні вирішити самостійно.

  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на те, що Угорщина нахабно підтвердила своє пряме втручання у внутрішні справи України, Київ налаштований на конструктив у відносинах із Будапештом.

  • Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, мовляв, у НАТО сподіваються, що Україна й Угорщина знайдуть розв'язання конфлікту, який виник після того, як депутати на Закарпатті виконали угорський гімн.

УкраїнаУжгородКонфлікт України з Угорщиноюугорці Закарпаття