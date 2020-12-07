Партія угорців влаштувала демарш на сесії Закарпатської облради

На засіданні Закарпатської обласної ради не змогли обрати голову через демарш представників партії угорців "КМКС".

Про це повідомив "Укрінформ" з посиланням на інформацію власного кореспондента. Депутати відмовилися брати участь в роботі облради через те, що на угорську громаду нібито чиниться регулярний тиск.

Відповідну заяву озвучив депутат від фракції "КМКС" Йосип Барто.

Він зазначив, що обшуки СБУ в одному з благодійних фондів, пов'язаних з угорцями Закарпаття, засновані на безпідставних звинуваченнях. А їхнею метою є нібито спроби залякати представників нацменшини.

У "КМКС" відзначили, що їхні представники проігнорували тільки одне пленарне засідання, але в подальшому братимуть участь в роботі обласної ради.

Через недостатню кількість депутатів, які залишилися в залі, облрада не змогла обрати голову, його заступника і склади постійних комісій.

Партія "КМКС" отримала 11,60% місць в облраді, що є четвертим результатом. Всього ж в облраді представлені вісім політичних сил.

Нагадаємо, 30 листопада співробітники СБУ провели в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Правоохоронці виявили ряд друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті.

Партія угорців України ( "KMKSZ" Ukrajnai Magyar Párt) – політична партія, яка відстоює інтереси угорської меншини. Абревіатура "KMKSZ" означає "Товариство угорської культури Закарпаття".

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