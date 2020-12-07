Партія угорців влаштувала демарш на сесії Закарпатської облради
На засіданні Закарпатської обласної ради не змогли обрати голову через демарш представників партії угорців "КМКС".
Про це повідомив "Укрінформ" з посиланням на інформацію власного кореспондента. Депутати відмовилися брати участь в роботі облради через те, що на угорську громаду нібито чиниться регулярний тиск.
Відповідну заяву озвучив депутат від фракції "КМКС" Йосип Барто.
Він зазначив, що обшуки СБУ в одному з благодійних фондів, пов'язаних з угорцями Закарпаття, засновані на безпідставних звинуваченнях. А їхнею метою є нібито спроби залякати представників нацменшини.
У "КМКС" відзначили, що їхні представники проігнорували тільки одне пленарне засідання, але в подальшому братимуть участь в роботі обласної ради.
Через недостатню кількість депутатів, які залишилися в залі, облрада не змогла обрати голову, його заступника і склади постійних комісій.
Партія "КМКС" отримала 11,60% місць в облраді, що є четвертим результатом. Всього ж в облраді представлені вісім політичних сил.
Нагадаємо, 30 листопада співробітники СБУ провели в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.
Правоохоронці виявили ряд друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті.
Партія угорців України ( "KMKSZ" Ukrajnai Magyar Párt) – політична партія, яка відстоює інтереси угорської меншини. Абревіатура "KMKSZ" означає "Товариство угорської культури Закарпаття".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у день голосування на місцевих виборах в Україні 25 жовтня угорська сторона вдалася до прямої агітації за партію "Товариство угорської культури Закарпаття".
Пост на підтримку партії написав у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Тому Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому вручили ноту протесту. Крім того, країна заборонила в'їзд двом угорським чиновникам, одним із яких є секретар канцелярії прем'єр-міністра.
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В Європейському Союзі відзначили, що їхня позиція щодо співпраці з Україною не зміниться через дипломатичні суперечки між Києвом і Будапештом, які вони повинні вирішити самостійно.
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Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, мовляв, у НАТО сподіваються, що Україна й Угорщина знайдуть розв'язання конфлікту, який виник після того, як депутати на Закарпатті виконали угорський гімн.