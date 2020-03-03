Увечері у вівторок, 3 березня, народні депутати "Слуги народу" на закритій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорили кадрові перестановки в Кабміні.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL. Зокрема, йшлося про відставку прем'єра Олексія Гончарука, а також керівників ряду міністерств.

Зеленський озвучив свої кандидатури на топ-посади, при цьому деякі міністри збережуть свої крісла (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте новину до кінця).

OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається, і пропонує онлайн-трансляцію:

21:11 – Як повідомляє наш кореспондент з місця подій, Зеленський і топ-політики ще продовжують переговори, покинули будівлю "другорядні персонажі".

21:00 – Зібрані 218 підписів про звільнення генпрокурора Рябошапки.

20:37 – Пресслужба Кабміну спростувала заяву Гончарука в суд. За даними OBOZREVATEL, прем'єр все ж подав у відставку, його заяву про звільнення написано.

19:59 – Олексій Гончарук просить суд заборонити голові ВРУ Дмитру Разумкову до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання ВРУ 4 березня 2020 року року питання про відставку прем'єр-міністра України та/або звільнення будь-кого з членів Кабміну. Про це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду. Примітно, що незабаром сайт перестав працювати.

19: 50 – OBOZREVATEL дізнався, що Зеленський озвучив пропозиції по новим міністрам:

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр замість Олексія Гончарука.

Роман Жуковський (зараз працює в Світовому банку. – Ред.) – на міністра економіки замість Милованова.

Тимофій Милованов стане міністром сільського господарства.

Ігор Уманський – міністр фінансів.

Ігор Користилев – міністр промислового розвитку і оборонного комплексу.

Арсен Аваков залишається головою МВС.

Ілля Ємець (був в уряді Азарова менше року, під люстрацію не підпадає. – Ред.) - міністр охорони здоров'я замість Скалецької.



Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ.

Андрій Таран – глава Міноборони.

Марина Лазебна – глава Мінсоц.

Вадим Гутцайт – глава Міністерства молоді та спорту.

19:45 – На зустріч прибув президент України. З'явилися фото і відео його кортежу.

19:17 – За словами "слуги" Олександра Качури, існує велика ймовірність того, що весь уряд на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком піде у відставку, заявив він "Прямому".

19:00 – За даними джерела нашого видання, ймовірно, своїх крісел позбудуться:

міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов;

міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька;

міністерка соцполітики Юлія Соколовська.

На своїх посадах, за інформацією OBOZREVATEL, залишаться:

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет;

міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

"Слуги народу" зібралися на закриту зустріч Колаж

18:30 – Перед зустріччю OBOZREVATEL поспілкувався з народним депутатом Сергієм Іонушас, якому пророкували крісло Генпрокурора. Він заявив, що пропозиції йому поки не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін пояснив, що фракція повинна прийняти рішення щодо звільнення прем'єр-міністра або інших членів Кабміну після зборів 3 березня.

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