Гендиректор "1+1" і старі друзі: з ким "Слуга народу" йде в Раду

Політична партія "Слуга народу" оголошує список кандидатів, з якими піде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019.

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається на з'їзді партії у Національному ботанічному саду імені Гришка у Києві.

Як відомо, раніше захід перенесли на один день, так як у політичній силі не встигли розглянути анкети всіх бажаючих балотуватися у мажоритарних округах. Разом із цим у ЗМІ вже з'явилася інформація про "викуп" місць у партії. Наприклад, у мережі активно поширюються дані про те, що за висунення у мажоритарних одномандатних округах або по списку від "Слуги народу" збирають від 300 тисяч до 2 млн доларів. Крім того, перед самим з'їздом стало відомо про наявність "проблемних" мажоритарних кандидатів. Саме тому нібито їх списки вирішили не оприлюднювати поки.

Отже, перша десятка політичної партії "Слуга народу" (оновлюється по мірі оголошення імен):

№1 Дмитро Разумков, голова партії "Слуга народу".

№2 Руслан Стефанчук, доктор юридичних наук, представник президента у Верховній Раді.

№3 Ірина Венедиктова, доктор юридичних наук, експерт з питань судової реформи.

№4 Давид Арахамія, підприємець, волонтер.

№5 Галина Янченко, експерт з питань антикорупційної політики.

№6 Михайло Федоров, керівник діджітал-напрямку партії "Слуга народу", радник президента з питань діджиталу та інновацій.

№7 Олександр Корнієнко, керівник виборчого штабу партії "Слуга народу".

№8 Анастасія Красносільська, експерт з податкового та антикорупційного законодавства.

№9 Олексадр Ткаченко, медіа-менеджер, генеральний директор телеканалу "1+1".

№10 Жан Беленюк, борець греко-римського стилю, чемпіон світу.

№11 Сергій Бабак, експерт з питань освіти.

№12 Владислав Криклій, кандидат економічних наук.

№13 Олена Шуляк, експерт у сфері будівництва.

№14 Дмитро Наталуха, громадський і політичний діяч, правозахисник.

№15 Єлизавета Ясько, кінопродюсер.

№16 Олексій Воржель, експерт у паливній сфері.

№17 Андрій Герус, експерт з питань енергетики.

№18 Михайло Радуцький, експерт з питань охорони здоров'я, засновник клініки "Борис".

№19 Денис Монастирський, експерт з реформи правоохоронних органів та судової системи.

№20 Данило Гетьманцев, експерт з питань оподаткування, публічних фінансів і банківського права.

Нагадаємо, що згідно з останніми соцопитуваннями, за партію Володимира Зеленського "Слуга народу" планує проголосувати майже половина виборців – 48,2%. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" (10,7%), "Європейська Солідарність" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) і партія Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У партії "Слуга народу" заявили, що кандидатів на позиції мажоритарників вибирали в кілька етапів. Всі бажаючі заповнили анкети по ізраїльській моделі, пройшли співбесіди і запропонували проекти законів.

У той же час журналісти запідозрили політсилу у проплатах за прийняття рішення щодо кандидатів.

Масла у вогонь підливають із інших "таборів". Зокрема, глава штабу партії "Сила і честь" Дмитро Гордон закликав президента Володимира Зеленського не допустити потрапляння "негідників" у списки політсили "Слуга народу". "У вашу фракцію вже затягують троянських коней, у список. Там вже, як мені кажуть, продають місця, від 500 тисяч до мільйона доларів за місце. Я впевнений, Володимир Зеленський цього не знає, він дуже порядна людина", – заявив Гордон.

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