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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Гендиректор "1+1" і старі друзі: з ким "Слуга народу" йде в Раду

7.2тЧитати матеріал російською

Політична партія "Слуга народу" оголошує список кандидатів, з якими піде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019.

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається на з'їзді партії у Національному ботанічному саду імені Гришка у Києві.

Як відомо, раніше захід перенесли на один день, так як у політичній силі не встигли розглянути анкети всіх бажаючих балотуватися у мажоритарних округах. Разом із цим у ЗМІ вже з'явилася інформація про "викуп" місць у партії. Наприклад, у мережі активно поширюються дані про те, що за висунення у мажоритарних одномандатних округах або по списку від "Слуги народу" збирають від 300 тисяч до 2 млн доларів. Крім того, перед самим з'їздом стало відомо про наявність "проблемних" мажоритарних кандидатів. Саме тому нібито їх списки вирішили не оприлюднювати поки.

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Гендиректор "1+1" і старі друзі: з ким "Слуга народу" йде в Раду

Отже, перша десятка політичної партії "Слуга народу" (оновлюється по мірі оголошення імен):

№1 Дмитро Разумков, голова партії "Слуга народу".

№2 Руслан Стефанчук, доктор юридичних наук, представник президента у Верховній Раді.

№3 Ірина Венедиктова, доктор юридичних наук, експерт з питань судової реформи.

№4 Давид Арахамія, підприємець, волонтер.

№5 Галина Янченко, експерт з питань антикорупційної політики.

№6 Михайло Федоров, керівник діджітал-напрямку партії "Слуга народу", радник президента з питань діджиталу та інновацій.

№7 Олександр Корнієнко, керівник виборчого штабу партії "Слуга народу".

№8 Анастасія Красносільська, експерт з податкового та антикорупційного законодавства.

№9 Олексадр Ткаченко, медіа-менеджер, генеральний директор телеканалу "1+1".

№10 Жан Беленюк, борець греко-римського стилю, чемпіон світу.

№11 Сергій Бабак, експерт з питань освіти.

№12 Владислав Криклій, кандидат економічних наук.

№13 Олена Шуляк, експерт у сфері будівництва.

№14 Дмитро Наталуха, громадський і політичний діяч, правозахисник.

№15 Єлизавета Ясько, кінопродюсер.

№16 Олексій Воржель, експерт у паливній сфері.

№17 Андрій Герус, експерт з питань енергетики.

№18 Михайло Радуцький, експерт з питань охорони здоров'я, засновник клініки "Борис".

№19 Денис Монастирський, експерт з реформи правоохоронних органів та судової системи.

№20 Данило Гетьманцев, експерт з питань оподаткування, публічних фінансів і банківського права.

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Нагадаємо, що згідно з останніми соцопитуваннями, за партію Володимира Зеленського "Слуга народу" планує проголосувати майже половина виборців 48,2%. Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" (10,7%), "Європейська Солідарність" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) і партія Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Johnson Peter
Johnson Peter
«Слуги Коломойського», «свати» і борець. З боксера Квартал угорав, чекаємо таких самих тупих приколів про борця. Хоча ні, ці інакші, їм можна.
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Столяренко Олександр
Столяренко Олександр
Все основные Нахмановичи и Мендели будут в списке дальше, все равно Слуга Народа набирает не меньше 100 человек по пропорционалке, так чего ж палиться)
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Столяренко Олександр
Столяренко Олександр
Смеялись с козака Гаврылюка, ну ниче, хорошо что Жан Беленюк умный)))))
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