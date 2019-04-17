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Партія Савченко йде у Раду: соціологи озвучили рейтинги

3.4тЧитати матеріал російською

Шанси на прохід політичної сили "Суспільно-політична платформа Надії Савченко" до Верховної Ради на майбутніх парламентських виборах у жовтні 2019 року дорівнює нулю.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав завідувач відділом Інституту соціології НАН України Олександр Вишняк, зазначивши, що рейтинг народного депутата Надії Савченко не змінився з минулого року.

"Шанси нульові. Чому? А на якому електораті вона гратиме? На путінському? Там вже є свої фаворити. Чи на патріотичному електораті? Але він її вже не сприймає", – каже соціолог.

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Вишняк нагадав, що згідно з минулорічними соціологічними опитуваннями, рейтинг партії Савченко коливався у межах 0,1%.

"І в цьому році він буде не вищий, ніхто не буде вкладатися у цей провальний проект", – заявив він.

Партія Савченко йде у Раду: соціологи озвучили рейтинги

Минулорічні низькі рейтинги Савченко підтверджує і соціолог Київського міжнародного соціологічного інституту Тетяна Пєсковська. В коментарі OBOZREVATEL вона повідомила, що ще до скандального звинувачення народного депутата у спробі вчинення держперевороту та терористичного акту, її рейтинги були у межах 1%.

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"У нас поки немає даних із цього приводу. Партія Надії Савченко фігурувала в опитуваннях ще до скандальних обвинувачень та арешту, тоді її рейтинг коливався в межах 1%. Зараз вона починає все спочатку, і ми будемо це досліджувати, коли вона розпочне свою політичну діяльність", – сказала соціолог.

Дивіться відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня народного депутата Надію Савченко та керівника організації "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі суду.

Нагадаємо, що 8 березня 2018 року Володимира Рубана затримали на КПП Зайцеве із арсеналом зброї, яку він віз із непідконтрольної території Донбасу.

Депутату Надії Савченко інкримінують змову з Рубаном та з екс-ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим із метою державного перевороту. У їхні плани входило обстріляти будівлю Верховної Ради.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
0 % у надюхи! надеюсь зеленский посадит эту мразь! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Валить этих ворюг жидов!
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4
Скирда Женя
Скирда Женя
Лещов Юрий, ))))))))))))))))))))
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Держись Надежда
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Скирда Женя
Скирда Женя
Лещов Юрий, )))))))))))))))))))))))))))))
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