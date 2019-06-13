Партія Саакашвілі представила першу п'ятірку: хто піде на вибори в Раду

У четвер, 13 червня, партія "Рух нових сил" оприлюднила список кандидатів, які братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.
Їхні прізвища озвучив лідер політсили Міхеїл Саакашвілі під час брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
У першу п'ятірку входять:
1. Лідер партії Міхеїл Саакашвілі.
Міхеїл Саакашвілі
2. Екс-заступник генерального прокурора України, юрист Давид Сакварелідзе.
Також був прокурором Одеської області (з 2015 до 2016 року), першим заступником головного прокурора Грузії (з 2008 до 2012 року).
Давид Сакварелідзе
Вікіпедія
3. Громадський діяч Олесь Доній.
Український журналіст і телеведучий, голова мистецького об'єднання "Остання барикада".
Був депутатом Київської міськради (з 1994 до 1998 року) і народним депутатом України 6 і 7-го скликань (Блок "Наша Україна – Народна самооборона" і позафракційний).
Олесь Доній
Досьє
4. Одеська гросмейстер Наталія Жукова.
Заслужений майстер спорту України, дворазова чемпіонка Європи з шахів (у 2000 і 2015 роках).
Наталія Жукова
odessa-sport.info
5. Екс-міністр економіки Володимир Лановий.
Доктор економічних наук. З 2005 до 2006 року був постійним представником президента України в Кабінеті міністрів.
Володимир Лановий
spektrnews.in.ua
Нагадаємо, нещодавно Саакашвілі відмовився від пропозиції мера Києва Віталія Кличка стати головою його партії УДАР.
Після цього Саакашвілі заявив, що його партія "Рух нових сил" буде брати участь на виборах до Верховної Ради 21 липня самостійно.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 червня була названа перша п'ятірка списку партії "Українська стратегія" прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Туди увійшов глава уряду, Лілія Гриневич, Олександр Саєнко, Еміне Джаппарова і Євген Нищук.
8 червня свою команду для походу на вибори представила партія Святослава Вакарчука "Голос". У ній виявилися він сам, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська і Ольга Стефанишина.
У цей же день на партійному з'їзді був оприлюднений список "Сили і Честі" Ігоря Смешка. У нього потрапили глава політсили, Олена Сотник, Рефат Чубаров, Іванна Мірошниченко, Володимир Замана, Ольга Романюк, Андрій Гайдуцький, Ірина Сисоєнко, Володимир Тимошенко і Анатолій Макаренко.
Що стосується "Самопомочі" Андрія Садового, то її перша десятка виглядає так: Андрій Садовий, Ольга Квасницькому, Олександра Дрік, Тетяна Бідняк, Оксана Сироїд, Олександр Фідрін, Олег Березюк, Микола Кміть, Тетяна Острикова і Ольга Бабій.
Також 8 червня була представлена команда партії "Сила права": Андрій Сенченко, Олександр Данилюк, Володимир Василенко, Юлія Бурковська, Анатолій Полях.
9 червня вирішальний з'їзд провела партія п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська Солідарність". До першої десятки увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Також 9 червня були представлені члени партії "Слуга народу". В першу двадцятку політсили увійшли Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Ірина Венедиктова, Давид Арахамія, Галина Янченко, Михайло Федоров, Олександр Корнієнко, Анастасія Красносільська, Олександр Ткаченко, Жан Беленюк, Сергій Бабак, Владислав Криклій, Олена Шуляк, Дмитро Наталуха, Єлизавета Ясько, Олексій Воржель, Андрій Герус, Михайло Радуцький, Денис Монастирський і Данило Гетьманцев.
Націоналістичні організації "Національний корпус", "Правий сектор" і "Свобода" оголосили про об'єднання для спільного походу на парламентські вибори 21 липня. Вони також оприлюднили спільний список.
10 червня партія "Батьківщина" провела з'їзд, на якому оголосила свою команду, з якою йде на вибори.
Тоді ж список партії був представлений лідером "Громадянської позиції"Анатолієм Гриценком.
Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!
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