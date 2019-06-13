Партія Саакашвілі представила першу п'ятірку: хто піде на вибори в Раду

У четвер, 13 червня, партія "Рух нових сил" оприлюднила список кандидатів, які братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

Їхні прізвища озвучив лідер політсили Міхеїл Саакашвілі під час брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

У першу п'ятірку входять:

1. Лідер партії Міхеїл Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі

2. Екс-заступник генерального прокурора України, юрист Давид Сакварелідзе.

Також був прокурором Одеської області (з 2015 до 2016 року), першим заступником головного прокурора Грузії (з 2008 до 2012 року).

Давид Сакварелідзе Вікіпедія

3. Громадський діяч Олесь Доній.

Український журналіст і телеведучий, голова мистецького об'єднання "Остання барикада".

Був депутатом Київської міськради (з 1994 до 1998 року) і народним депутатом України 6 і 7-го скликань (Блок "Наша Україна – Народна самооборона" і позафракційний).

Олесь Доній Досьє

4. Одеська гросмейстер Наталія Жукова.

Заслужений майстер спорту України, дворазова чемпіонка Європи з шахів (у 2000 і 2015 роках).

Наталія Жукова odessa-sport.info

5. Екс-міністр економіки Володимир Лановий.

Доктор економічних наук. З 2005 до 2006 року був постійним представником президента України в Кабінеті міністрів.

Володимир Лановий spektrnews.in.ua

Нагадаємо, нещодавно Саакашвілі відмовився від пропозиції мера Києва Віталія Кличка стати головою його партії УДАР.

Після цього Саакашвілі заявив, що його партія "Рух нових сил" буде брати участь на виборах до Верховної Ради 21 липня самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацію про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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