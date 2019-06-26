Партія Порошенка заявила про тиск і переслідування кандидатів від "ЄС"

У кандидата в народні депутати від "Європейської солідарності", відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова 26 червня розпочалися обшуки за відверто невмотивованим рішенням суду.

Такі дії партія "ЄС" вважає цинічним політичним тиском і неприховуваним переслідуванням з політичних мотивів, йдеться у заяві політсили.

Юрій Бірюков (праворуч) Прес-служба "Європейської солідарності"

"За останній місяць реваншисти за мовчазної згоди нової влади стрімкими темпами намагаються відвоювати втрачені позиції. Через суди масово скасовуються попередні рішення команди Петра Порошенка. А слідчі органи у найкритичніший політичний момент, у розпал передвиборчої кампанії, через надумані підстави атакують саме тих, хто найбільше зробив для армії, хто допоміг зупинити орду Путіна у 2014 році", – повідомили в "ЄС".

У політсилі зазначили, що Юрій Бірюков – один із перших волонтерів, який з перших днів російської агресії допомагав Збройним силам України. Його організація "Крила Фенікса" врятували життя сотням українських військових, забезпечуючи їх бронежилетами та касками.

"Він ніколи не був матеріально-відповідальним посадовцем, але його дії зупинили корупційні схеми і суттєво покращили забезпечення армії, що стала на захист країни. І зараз Юрія Бірюкова намагаються безпідставно звинуватити у зворотному", – йдеться у заяві.

Ті, хто були учасниками тих подій, а не ховалися в тилу, знають, що саме волонтери забезпечували захистом добровольців і Збройні сили України, підкреслили у політсилі. Бо армія на той час була практично знищена посадовцями Віктора Януковича, які зараз переховуються у Москві.

"Європейська солідарність" розцінює обшуки у Бірюкова як частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав Збройним силам України протистояти путінській агресії.

"І хто може гарантувати, що після того, як розправляться з волонтерами, не почнуть судити тих, хто зі зброєю захищав Україну від путінської Росії?

Тому ми категорично заявляємо, що не допустимо ревізії здобутків Революції Гідності і не дозволимо розвернути країну до минулого! Реванш не пройде!"– підсумували в "Європейській солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно п'ятий український президент Петро Порошенко заявив, що реваншисти з команди Януковича розгорнули потужні атаки на всі європейські реформи, що загрожує безпеці України.

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