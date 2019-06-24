Партія Порошенка впорядкувала розтрощений пам’ятник Нігояну

Активісти партії “Європейська солідарність” впорядкували меморіал Героя Небесної Сотні Сергій Нігояна, який напередодні розтрощив шанувальник “русского міра”.

Партійці принесли нові лампадки, квіти та українські прапори. Вони вшанували пам’ять Героя хвилиною мовчання, повідомляється на сайті партії.

Активісти "ЄС" біля пам'ятника Сергію Нігояну Прес-служба "Європейської солідарності"

"Я не знаю, як правильно назвати людей, які нищать пам'ятники Героїв, загиблих за українську незалежність…Це сьогодні зробили з пам'ятним знаком Сергію Нігояну… Прапори відновили, осколки прибрали. Реванш у такий спосіб точно не пройде", — написала на своїй сторінці у мережі Facebook народна депутатка України, член команди "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар.

Активісти "ЄС" біля пам'ятника Сергію Нігояну Прес-служба "Європейської солідарності"

Активісти "ЄС" біля пам'ятника Сергію Нігояну Прес-служба "Європейської солідарності"

Як відомо, 23 червня на вулиці Грушевського перехожі помітили розбитий меморіал Сергію Нігояну. Чоловік, який пошматував українські прапори, розбив лампадки, розкидав бруківку і шини, пізніше був затриманий неподалік від місця злочину.

Розтрощений пам'ятник Сергію Нігояну Прес-служба "Європейської солідарності"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5-й номер виборчого списку партії Софія Федина заявила, що "Європейська солідарність" власними силами та коштом відновить меморіал Герою України Сергію Нігояну.

Раніше лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що реваншисти з команди Януковича розгорнули потужні атаки на усі європейські реформи. Звільнення ж Криму від російської окупації передбачене лише у програмі "ЄС".

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