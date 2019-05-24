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/Політика

Партія Порошенка отримає нову назву: стало відомо яку

6.8тЧитати матеріал російською

Політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" має намір провести ребрендинг.

За даними джерела, політсила змінить свою назву на "Європейську солідарність", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нова назва партії — "Європейська солідарність", — сказав співрозмовник із партії.

Зазначимо, що 24 травня проходить так званий "технічний з'їзд" партії, присвячений виборам в об'єднані територіальні громади.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

24 канал

Новини
Із депутатської групи БПП вийшли четверо нардепів: імена

31 травня партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" проведе черговий з'їзд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, БПП обговорюють можливість висунення лідера політичної сили, п'ятого президента України Петра Порошенка на пост прем'єр-міністра.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
даю рацуху .."Евросолидол",или "Европарафин"
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Ferat Bey
Ferat Bey
Окрім «Європейська солідарність» в Україні треба ще створити нові партії: націоналістичну(таку як РУХ, наприклад, або відродити сам РУХ), ліберальну та соціалістичну. Уві всіх партіях України в уставі партії має бути задекларовано мета – вступ до НАТО і європейський напрямок розвітку України. Що відповідає Конституції України. Ці партії мають витiснити з політичного простору України всі проросійські партії, а також, шкідливі партії на кшталт ВО «Свобода» які своїми діями шкодять західному напрямку розвітку України граючи таким чином на руку Росії.
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А вы друзья как не зовитесь, всё в управленцы не годитесь ! Перестановка букв, не меняет сути.
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