Партія Порошенка отримає нову назву: стало відомо яку

Політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" має намір провести ребрендинг.

За даними джерела, політсила змінить свою назву на "Європейську солідарність", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нова назва партії — "Європейська солідарність", — сказав співрозмовник із партії.

Зазначимо, що 24 травня проходить так званий "технічний з'їзд" партії, присвячений виборам в об'єднані територіальні громади.

Петро Порошенко 24 канал

31 травня партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" проведе черговий з'їзд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, БПП обговорюють можливість висунення лідера політичної сили, п'ятого президента України Петра Порошенка на пост прем'єр-міністра.

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