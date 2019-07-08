Партія Порошенка готова ініціювати засідання ВРУ для реакції на інформагресію проти України

Партія "Європейська солідарність" готова ініціювати спеціальне засідання Верховної Ради України, яке має чітко й однозначно відреагувати на інформаційну агресію проти України.

Про це під час Погоджувальної Ради ВР заявив голова фракції політичної сили "Європейська солідарність" Артур Герасимов, коментуючи заяву телеканалу NewsOne щодо проведення телемосту з російським телебаченням, інформує пресслужба партії.

Голова фракції назвав проведення телемосту, який уже скасували, реваншистською подією і закликав владу, президента Володимира Зеленського, РНБО, Службу безпеки України зробити все можливе, щоб він ніколи не відбувся.

Артур Герасимов Пресслужба "ЄС"

Він наголосив, що телеканал "Росія 24" виправдовує окупацію частини України, вбивства українських військових і заборонений в Україні.

Герасимов звернувся до керівництва ВРУ і закликав терміново запросити Національну раду з питань телебачення та радіомовлення, щоб отримати інформацію про заходи, які вона застосовує для протидії поглинання українських телеканалів країною-агресором.

"Крім цього, я звертаюсь до Антимонопольного комітету України терміново розглянути процедуру придбання цих телевізійних каналів паном Медведчуком", – наголосив голова фракції.

Він повідомив, що існує рішення одіозного судді Вовка окружного суду Києва про заборону розгляду питання позбавлення ліцензій телевізійних каналів, які належать Медведчуку.

"Це саме той суддя Вовк, який прийняв до розгляду справу про припинення реєстрації Православної церкви України. Це саме той суддя Вовк, який скасував рішення про перейменування проспектів Шухевича та Бандери. Це саме той суддя Вовк, який скасував рішення про приватизацію ПриватБанку, і це саме той суддя Вовк, який вже майже рік ухиляється від незалежного тестування і оцінювання", – підкреслив парламентар.

Він закликав ВККС розглянути справу судді Вовка і запропонував відправити "колегу пана Портнова" у Росію.

Герасимов звернувся до Голови ВРУ з вимогою почати розгляд законопроєкту, який ініціює фракція. Він забороняє трансляцію телеканалів, які знаходяться під повним впливом і контролем країни-агресора.

"Якщо для цього потрібно скликати позачергове засідання, наша фракція готова очолити цей процес і розпочати збір підписів", – сказав парламентар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеканал NewsOne зухвало пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 24". Згодом NewsOne раптово скасував телеміст з Росією.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!