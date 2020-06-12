Партія Медведчука привітала окупантів з Днем Росії від імені українців

Партія "Опозиційна платформа – За життя", яку очолює Віктор Медведчук, привітала країну-агресорку з Днем Росії.

Звернення з цього приводу з'явилося на сайті політичної сили. У ньому наголошується, що українців з росіянами нібито пов'язують сім'ї та спільна історія. При цьому ніяк не згадується окупація Криму та військова агресія, яку РФ розв'язала на Донбасі.

"Партія ОПЗЖ від імені всіх українців, які виступають за відновлення співпраці та нормалізацію відносин з Російською Федерацією, вітає росіян зі святом – Днем Росії! Що б не говорив президент України Зеленський, але з Росією нас пов'язують не просто спільні кордони, а перш за все родинні зв'язки , тісно переплетені людські долі, духовні та культурні цінності, спільна історична спадщина, перемога у Великій Вітчизняній війні та пам'ять про цю велику перемогу, яка згуртувала наші народи на віки", – йдеться в заяві партії Медведчука.

Вітання, яке ОПЗЖ розмістила на своєму сайті Сайт ОПЗЖ

Також політсила вважає, що всі спроби влади і "національно стурбованих політиків, ура-патріотичної меншості" вбити клин між українцями і росіянами, розірвати відносини між двома країнами нібито зазнали фіаско.

"Українці втомилися від русофобської істерії, від політики ненависті й прекрасно розуміють, що сьогодні Україна як ніколи потребує розвитку діалогу з Росією, радикальної зміни економічного курсу і відновлення стратегічного економічного партнерства з РФ", – заявили в ОПЗЖ.

Підсумовуючи, в політсилі Медведчука відзначили, що Україна і Росія, на їхню думку, повинні вибудовувати діалог і йти на компроміси. Саме це нібито є шляхом до миру і злагоди, відновлення "добросусідських" відносин між країнами і добробуту народів.

Віктор Медведчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива озвучив неоднозначне висловлювання про те, що українцям як нації нібито загрожує загибель і повне зникнення. Його слова також опублікували на сайті партії.

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