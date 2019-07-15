Партія Гройсмана може пройти в Раду? У ЗМІ показали підсумки нового опитування

Партія чинного прем'єр-міністра України Володимира Гройсммана "Українська стратегія" може подолати прохідний бар'єр і потрапити до нового складу Верховної Ради.

Про це свідчать підсумки опитування Центру соціальних експертиз Інституту соціології, опублікований Інтерфакс-Україна.

Так, згідно з ними, політсила голови уряду може отримати на парламентських виборах підтримку 5,1% виборців.

В цілому, якщо би вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то голоси українців, які точно підуть на них і визначилися із симпатіями, розподілилися б таким чином:

Володимир Гройсман

"Слуга народу" – 39%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 12,1%;

"Європейська солідарність" – 7,9%;

"Голос" – 7,4%;

ВО "Батьк івщина" – 7,3%;

"Українська стратегія" – 5,1%.

Примітно і те, що кандидатуру Гройсмана багато українців бачать і в якості нового прем'єр-міністра країни – це підтримують 12,7% респондентів. Дещо більший рейтинг має лише Юрій Бойко – 13,2%.

Опитування було проведене з 5 по 10 липня. У ньому взяли участь 1800 повнолітніх респондентів у всіх регіонах і областях України, зокрема, в Києві (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на 24 серпня, в День Незалежності, в Україні повинен бути військовий парад. Під час засідання уряду 10 липня він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.

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