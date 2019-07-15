Партія Гройсмана може пройти в Раду? У ЗМІ показали підсумки нового опитування

Партія чинного прем'єр-міністра України Володимира Гройсммана "Українська стратегія" може подолати прохідний бар'єр і потрапити до нового складу Верховної Ради.
Про це свідчать підсумки опитування Центру соціальних експертиз Інституту соціології, опублікований Інтерфакс-Україна.
Так, згідно з ними, політсила голови уряду може отримати на парламентських виборах підтримку 5,1% виборців.
В цілому, якщо би вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то голоси українців, які точно підуть на них і визначилися із симпатіями, розподілилися б таким чином:
Володимир Гройсман
"Слуга народу" – 39%;
"Опозиційна платформа – За життя" – 12,1%;
"Європейська солідарність" – 7,9%;
"Голос" – 7,4%;
ВО "Батьківщина" – 7,3%;
"Українська стратегія" – 5,1%.
Примітно і те, що кандидатуру Гройсмана багато українців бачать і в якості нового прем'єр-міністра країни – це підтримують 12,7% респондентів. Дещо більший рейтинг має лише Юрій Бойко – 13,2%.
Опитування було проведене з 5 по 10 липня. У ньому взяли участь 1800 повнолітніх респондентів у всіх регіонах і областях України, зокрема, в Києві (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що на 24 серпня, в День Незалежності, в Україні повинен бути військовий парад. Під час засідання уряду 10 липня він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.
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