"Парламентська республіка загинула!" Портников пояснив, чому українці довірилися Зеленському

Громадяни України у своїй переважній більшості на парламентських виборах проголосували не за партію "Слуга народу", а за персональну відповідальність однієї людини – президента Володимира Зеленського.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у блозі під назвою "Парламентська республіка загинула" на Еспресо.

"Довіра українців до Володимира Зеленського сьогодні виглядає як довіра до власних надій на краще майбутнє. Українцям не потрібен парламент, не потрібна дискусія, не потрібна власна участь в житті країни тільки тому, що вони вірять, що це краще майбутнє скоро настане", - зазначив він.

За словами Портникова, найважливішим в цьому сенсі є не сам момент голосування, а реакція українців на розуміння ними того простого факту, що ніяке краще майбутнє і кардинальна зміна ситуації їх в найближчі роки не очікує.

Портников і Зеленський

"Саме тут нас і чекає головна розвилка в розвитку країни. Або більшість нації віддасть перевагу слухняно закрити на це очі, щоб не зізнаватися самим собі в силі ілюзії, в якій перебувало суспільство – і тоді ми отримаємо авторитаризм білоруського зразка, авторитаризм бідних, якими буде управляти невелика група ситих "слуг" на чолі з вождем нації", - додав журналіст.

Або, за його словами, ми знову повернемося до звичного українського стану недовіри до будь-якої влади, узгодження інтересів, посилення ролі суспільства і парламенту.

"І тоді нам доведеться в прискореному порядку надолужувати ті можливості, які були упущені за час одноосібного правління країною", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Портников розповів, що Зеленський зможе сформувати парламентську коаліцію і у нього буде більшість. Однак, як і після його обрання президентом, громадяни України практично нічого не знають про нове керівництво.

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