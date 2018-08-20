1. The Wall Street Journal сообщил, что к началу сентября будут готовы американские санкции против СП-2.

NB. Звёздно-полосатая демократия не только последовательна в отношении встающих с колен, но и продолжает их тонко троллить. В частности, сенатор Л. Грэм заявил, что новые санкции могут быть введены с целью... налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Шутник.)

Как тут анекдот не вспомнить... Идет мужик по лесу, заблудился и кричит: "А-у, помогите!" Тут его по плечу кто-то трогает, он оглядывается - медведь: "Мужик, пошто орешь?" "Да заблудился я, кричу - может кто услышит?" Медведь: "Ну, я услышал - легче стало?"

Новини Большой газовый блеф Кремля

2. На парад в Киев приедет 300 военных из 18 стран. Всего в нём будет участвовать 4,5 тыс. человек и 250 ед. техники.

NB. Который год идут битвы по поводу нужности парада. Давно сделал вывод: бесит он тех, кому пофиг, чья армия в их стране - своя или чужая, у таких людей хата всегда с краю. На самом деле парад - это демонстрация духа воинов, слёзы гордости украинцев, дань памяти погибшим и предупреждение врагу, чьи пуканы пылают уже неделю. А ещё это торжественно, строго, мощно и просто красиво - в нашей жизни такие мотиваторы необходимы.

Кстати, ВСУ вдогонку за Джавелинами откопали в пентагонских шахтах новенькие контрбатарейные радары, которые, возможно, тоже покажут на параде.)

3. Только за последнюю неделю о том, что идут в президенты заявили Коханивський, бывший консул Украины в Гамбурге (призывавший "уничтожать *идов"), какой-то Скоцик из аграриев и какой-то Дуцик из самовыдвиженцев. Слегка отвлёкся от голландского каннабиса и Николозович, заявив, что его партия будет участвовать в парламентских гонках. Я уже не говорю о творческих тандемах "Рабинович-Медведчук" и "Гриценко-Вакарчук".

NB. Всё нормально - у нас не Россия, и быть избранным на ЛЮБУЮ выборную должность имеет право каждый из нас. Другое дело, что большинство кадидатов таким образом пытаются стряхнуть с себя нафталиновую пыль, которой покрылись за годы народного забвения. Пускай дерутся в телестудиях, кричат о новых конституциях и старых липецких фабриках - это неизбежные элементы шоу.

Победит же сильнейший. И если кто думает, что у т.н. порохоботов есть вождь, то это не так - есть нанятый менеджер, который временно, но качественно выполняет функции главы государства. К тому же украиноцентристы (этот термин считаю более точным, чем "порохоботы") - обычные люди, которые держат зрадофилов за трусики и просто не дают им sрать на головы людей заплесневелой безнадёгой.

4. Российское судно "Механик Погодин", которое находится в украинском санкционном списке, заблокировано в порту Херсона на три года.

NB. Вы бы слышали, какой вой стоит по этому поводу на мокшанских болотах - нам грозят новыми и новыми карами. Скажу так: прошло время, когда мы боялись. Да, Кремль ещё силён, но вместо ресурса по обеспечению благополучия страны он превратился в тяжелое бремя, вытягивая средства из скудного бюджета на войны и другие авантюры. Всё ещё пыжится, изображая танец с саблями и выпуская дым из ноздрей, но уже смешон. А кто смешон - уже не страшен. Делаем своё.

ЦИФРЫ

5. За первое полугодие объем производства продукции ракетно-космической отрасли увеличился более чем на 12%.

Рост объемов производства и реализации продукции:

КБ Южное - на 13,5%; ЮМЗ имени А.М. Макарова - на 49,1%; ГПИ - на 62,5%; Завод "Арсенал" - на 58,1%; НДИТИП - на 17,1%; Укркосмос - на 17,5%.

Объем экспорта в страны ЕС, США и других - 877,4 млн. грн. Что составляет 90,1% от общей суммы экспорта продукции. Более полные данные здесь.

NB. Каждый день мне кто-нибудь пишет, что наши стратегические предприятия на краю пропасти, а мы - сырьевой придаток Европы, раз поставляем туда лишь с/х продукцию. Во-первых, факты говорят об обратном, а во-вторых, чем плохо, если наша страна завоёвывает всё больше сельхозпозиций на внешних рынках? Например, Украина занимает первое место в Европе и пятое в мире по производству меда. И я горжусь этим не меньше, чем украинскими ракетами, а вы?)

Новини Гопник понимает только силу

6. В январе-мае на 30% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года вырос объем частных денежных переводов в Украину – до 4,5 млрд дол.

NB. Это мощные инвестиции наших "заробитчан" в украинскую экономику - подобный этап своего развития проходило множество стран. Радует, что за этот период переводы из-за поребрика сократились на 14%.

7. Украине до конца 2018 необходимо выплатить по внешним обязательствам около $1,8 млрд. В 2019 году - уже $3,3 млрд. В 2020 году сумма к выплате составит $3,9 млрд. По этой причине в июле на 1,3% сократились международные резервы НБУ - до $17,748 млрд.

NB. 2019-20 гг. - пик выплат по внешним обязательствам. Плюс выборы. Плюс окончание договора с Россией по транзиту. Плюс армейская, территориальная, медицинская и судебная реформы. Если достойно пройдём эти два с половиной года - точка невозврата становления государства будет пройдена. ИМХО.

8. За январь-июль на 23,6% выросли в годовом выражении собственные доходы местных бюджетов и составили 127 млрд грн.

NB. А вы говорите, территориальная реформа не работает. Работает, просто привыкли люди во всём полагаться на Киев. Его же винить в "зубожінні". Хотя на днях лично наблюдал тысячи(!) "зубожілих", штурмующих почему-то не секонд-хэнд, а первый в Украине магазин шведского бренда одежды H&M.

9. 81 006 ДТП зарегистрировано в Украине в течение семи месяцев, что на 10% меньше чем в 2017 году. Из них 12 090 ДТП с пострадавшими (на 16% меньше), в которых погибло 1 545 человек и 15 647 человек травмированы, что на 8,5% и 16,5% меньше показателя предыдущего года. Основными причинами ДТП являются: превышение скорости (34%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков (8%), нарушение ПДД пешеходами (8%), несоблюдение дистанции (7%), нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%) и управление транспортом в нетрезвом состоянии (4%).

NB. За это же время, в результате боевых действий на Донбассе, бойцов ВСУ и мирных жителей вместе погибло в 10(!) раз меньше, чем на дорогах страны. Комментарии излишни.

10. Росстат. Естественная убыль населения, тыс чел:

Январь – июль 2014 - 28,6;

Январь – июль 2015 - 61,3;

Январь – июль 2016 - 32,2;

Январь – июль 2017 - 119,4;

Январь – июль 2018 - 164,1.

NB. Умирают отпускники, травятся боярышником, не рожают детей, так как нет денег. Населения всё больше в Москве и Питере, остальные земли постепенно занимают китайцы. В Украине ситуация тоже тяжёлая, но по первым цифрам, которые я собрал (в следующем обзоре опубликую), немного менее катастрофичная. Но мы хотя бы не кричим на каждом углу, что у нас нефтегазовобриллиантовая супердержава, куда толпами едут обездоленные любители скрепов.

На сегодня всё. У нас в стране проблем ещё воз и маленькая тележка, но я стараюсь подбирать позитив, так как негативным контентом вы можете насладиться, включив практически любой телеканал.

- Изя, а шо такое позитивный контент?

- Это таки, Сёма, когда кто-то в сети пишет хорошую новость, а все ей радуются и делятся друг с другом.

- А, я понял. Это, типа, когда венок на Яныка упал или Мосейчуку лицо начистили в телестудии? Шутка...)

20 августа в историческом календаре:

- в 1627 году вышел первый словарь украинского языка;

- в 1896-м в Киеве состоялось освящение кафедрального собора святого Владимира;

- в 1896-м в США запатентован телефон с наборным диском.

Желаю всем друзьям хорошей праздничной недели. По возможности отвечаю на все вопросы, кроме одного: "Шо там с курсом?!" Ибо нет больше моих сил.)) Але нам своє робити... Шануймося!