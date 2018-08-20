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Олег Шарп
Олег Шарп
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Парад в Киеве бесит тех, кому все равно, чья армия в их стране - своя или чужая

9.8тЧитати новину російською

1. The Wall Street Journal сообщил, что к началу сентября будут готовы американские санкции против СП-2.

NB. Звёздно-полосатая демократия не только последовательна в отношении встающих с колен, но и продолжает их тонко троллить. В частности, сенатор Л. Грэм заявил, что новые санкции могут быть введены с целью... налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Шутник.)

Как тут анекдот не вспомнить... Идет мужик по лесу, заблудился и кричит: "А-у, помогите!" Тут его по плечу кто-то трогает, он оглядывается - медведь: "Мужик, пошто орешь?" "Да заблудился я, кричу - может кто услышит?" Медведь: "Ну, я услышал - легче стало?"

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2. На парад в Киев приедет 300 военных из 18 стран. Всего в нём будет участвовать 4,5 тыс. человек и 250 ед. техники.

NB. Который год идут битвы по поводу нужности парада. Давно сделал вывод: бесит он тех, кому пофиг, чья армия в их стране - своя или чужая, у таких людей хата всегда с краю. На самом деле парад - это демонстрация духа воинов, слёзы гордости украинцев, дань памяти погибшим и предупреждение врагу, чьи пуканы пылают уже неделю. А ещё это торжественно, строго, мощно и просто красиво - в нашей жизни такие мотиваторы необходимы.

Кстати, ВСУ вдогонку за Джавелинами откопали в пентагонских шахтах новенькие контрбатарейные радары, которые, возможно, тоже покажут на параде.)

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3. Только за последнюю неделю о том, что идут в президенты заявили Коханивський, бывший консул Украины в Гамбурге (призывавший "уничтожать *идов"), какой-то Скоцик из аграриев и какой-то Дуцик из самовыдвиженцев. Слегка отвлёкся от голландского каннабиса и Николозович, заявив, что его партия будет участвовать в парламентских гонках. Я уже не говорю о творческих тандемах "Рабинович-Медведчук" и "Гриценко-Вакарчук".

NB. Всё нормально - у нас не Россия, и быть избранным на ЛЮБУЮ выборную должность имеет право каждый из нас. Другое дело, что большинство кадидатов таким образом пытаются стряхнуть с себя нафталиновую пыль, которой покрылись за годы народного забвения. Пускай дерутся в телестудиях, кричат о новых конституциях и старых липецких фабриках - это неизбежные элементы шоу.

Победит же сильнейший. И если кто думает, что у т.н. порохоботов есть вождь, то это не так - есть нанятый менеджер, который временно, но качественно выполняет функции главы государства. К тому же украиноцентристы (этот термин считаю более точным, чем "порохоботы") - обычные люди, которые держат зрадофилов за трусики и просто не дают им sрать на головы людей заплесневелой безнадёгой.

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4. Российское судно "Механик Погодин", которое находится в украинском санкционном списке, заблокировано в порту Херсона на три года.

NB. Вы бы слышали, какой вой стоит по этому поводу на мокшанских болотах - нам грозят новыми и новыми карами. Скажу так: прошло время, когда мы боялись. Да, Кремль ещё силён, но вместо ресурса по обеспечению благополучия страны он превратился в тяжелое бремя, вытягивая средства из скудного бюджета на войны и другие авантюры. Всё ещё пыжится, изображая танец с саблями и выпуская дым из ноздрей, но уже смешон. А кто смешон - уже не страшен. Делаем своё.

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5. За первое полугодие объем производства продукции ракетно-космической отрасли увеличился более чем на 12%.

Рост объемов производства и реализации продукции:

КБ Южное - на 13,5%; ЮМЗ имени А.М. Макарова - на 49,1%; ГПИ - на 62,5%; Завод "Арсенал" - на 58,1%; НДИТИП - на 17,1%; Укркосмос - на 17,5%.

Объем экспорта в страны ЕС, США и других - 877,4 млн. грн. Что составляет 90,1% от общей суммы экспорта продукции. Более полные данные здесь.

NB. Каждый день мне кто-нибудь пишет, что наши стратегические предприятия на краю пропасти, а мы - сырьевой придаток Европы, раз поставляем туда лишь с/х продукцию. Во-первых, факты говорят об обратном, а во-вторых, чем плохо, если наша страна завоёвывает всё больше сельхозпозиций на внешних рынках? Например, Украина занимает первое место в Европе и пятое в мире по производству меда. И я горжусь этим не меньше, чем украинскими ракетами, а вы?)

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6. В январе-мае на 30% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года вырос объем частных денежных переводов в Украину – до 4,5 млрд дол.

NB. Это мощные инвестиции наших "заробитчан" в украинскую экономику - подобный этап своего развития проходило множество стран. Радует, что за этот период переводы из-за поребрика сократились на 14%.

7. Украине до конца 2018 необходимо выплатить по внешним обязательствам около $1,8 млрд. В 2019 году - уже $3,3 млрд. В 2020 году сумма к выплате составит $3,9 млрд. По этой причине в июле на 1,3% сократились международные резервы НБУ - до $17,748 млрд.

NB. 2019-20 гг. - пик выплат по внешним обязательствам. Плюс выборы. Плюс окончание договора с Россией по транзиту. Плюс армейская, территориальная, медицинская и судебная реформы. Если достойно пройдём эти два с половиной года - точка невозврата становления государства будет пройдена. ИМХО.

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8. За январь-июль на 23,6% выросли в годовом выражении собственные доходы местных бюджетов и составили 127 млрд грн.

NB. А вы говорите, территориальная реформа не работает. Работает, просто привыкли люди во всём полагаться на Киев. Его же винить в "зубожінні". Хотя на днях лично наблюдал тысячи(!) "зубожілих", штурмующих почему-то не секонд-хэнд, а первый в Украине магазин шведского бренда одежды H&M.

9. 81 006 ДТП зарегистрировано в Украине в течение семи месяцев, что на 10% меньше чем в 2017 году. Из них 12 090 ДТП с пострадавшими (на 16% меньше), в которых погибло 1 545 человек и 15 647 человек травмированы, что на 8,5% и 16,5% меньше показателя предыдущего года. Основными причинами ДТП являются: превышение скорости (34%), нарушение правил маневрирования (20%), нарушение правил проезда перекрестков (8%), нарушение ПДД пешеходами (8%), несоблюдение дистанции (7%), нарушение правил проезда пешеходных переходов (7%) и управление транспортом в нетрезвом состоянии (4%).

NB. За это же время, в результате боевых действий на Донбассе, бойцов ВСУ и мирных жителей вместе погибло в 10(!) раз меньше, чем на дорогах страны. Комментарии излишни.

10. Росстат. Естественная убыль населения, тыс чел:

Январь – июль 2014 - 28,6;

Январь – июль 2015 - 61,3;

Январь – июль 2016 - 32,2;

Январь – июль 2017 - 119,4;

Январь – июль 2018 - 164,1.

NB. Умирают отпускники, травятся боярышником, не рожают детей, так как нет денег. Населения всё больше в Москве и Питере, остальные земли постепенно занимают китайцы. В Украине ситуация тоже тяжёлая, но по первым цифрам, которые я собрал (в следующем обзоре опубликую), немного менее катастрофичная. Но мы хотя бы не кричим на каждом углу, что у нас нефтегазовобриллиантовая супердержава, куда толпами едут обездоленные любители скрепов.

На сегодня всё. У нас в стране проблем ещё воз и маленькая тележка, но я стараюсь подбирать позитив, так как негативным контентом вы можете насладиться, включив практически любой телеканал.

- Изя, а шо такое позитивный контент?

- Это таки, Сёма, когда кто-то в сети пишет хорошую новость, а все ей радуются и делятся друг с другом.

- А, я понял. Это, типа, когда венок на Яныка упал или Мосейчуку лицо начистили в телестудии? Шутка...)

20 августа в историческом календаре:

- в 1627 году вышел первый словарь украинского языка;

- в 1896-м в Киеве состоялось освящение кафедрального собора святого Владимира;

- в 1896-м в США запатентован телефон с наборным диском.

Желаю всем друзьям хорошей праздничной недели. По возможности отвечаю на все вопросы, кроме одного: "Шо там с курсом?!" Ибо нет больше моих сил.)) Але нам своє робити... Шануймося!

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Автор
Олег ШарпОлег Шарп
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Олега Шарпа
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macia mike
macia mike
Шкода, що пан Ільчук не знає що таке народ України! Натомість несе блювотину про ст. 5 Конституції України. Цей ідіотизм навіть коментувати не хочеться! А видатним філологам, знавцям питання виникнення української мови, поясню що староукраїнська мова існувала задовго до того коли у мокшанській Задупії виникло вошиве містечко Москва!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Что за бред про "украиноцентристов", автор? Может хватит уже врать настолько нагло? Ваш Порошенко вплоть до того, что неспособен объяснить кто такой народ Украины, ему плевать, что определяет это понятие. Плевать даже при том, что как президент о по закону ОБЯЗАН гарантировать выполнение ст. 5 Конституции Украины, где сказано, что народ и есть власть. Раз Порошенко игнорирует народ Украины, изображая тут перед нами не чиновника на службе народу, а как в рашке альфа-козла в безыдейном стаде, то не надо ля-ля, не умеешь в воде пр..ть, не пугай рыбу, как говорят в Одессе по схожим поводам.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Gordon Yury, что ж так туго-то с вами... не понимаете разве, что если ваши вожди ровно как и вы той же самой идее, что и вы - не служат, то вы смерды и холопы при ваших хозяевах, это же хуже, чем феодализм, при феодалах и то сеньоры давали обещали заботу своим вассалам. Нет, если так, то вы не украинцы, не народ Украины. В Украине начиная с Киева народ нанимал князей и гнал в шею, если те не считались с идеей народа. Вы что-то другое, если не желаете жить подобным образом.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Gordon Yury, мое предложение очень простое, суть в том, что в Украине должна править идея народа Украины, которую выражает столица страны Киев. Киев стоит на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия и противостояния устранялись ради дела переправы. Народ был создан из тех людей этой идеей. На Майдан украинцы также вышли противоречия властей устранить. Одна идея - один народ, все его поколения. А значит любой, кто эту идею реализует в праве это делать при полной поддержке настоящих украинцев, разделяющих народную идею. Тот кто не справляется и допускает противоречия должен либо исправить, либо уйти по-хорошему. То, что идейный народ Украины живет без определения для себя, по которому понятна его идея и видна связь поколений - противоречие, которое должно быть устранено, иначе все что делается точно не для народа. Вам найти того, кто сможет поступать так, чтобы противоречий не плодить, или сами все-таки справитесь и с поиском достойной кандидатуры, и с контролем за деятельностью с целью свободы от противоречий?
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Будем живы не помрем. Все буде Україна!
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