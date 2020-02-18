"Папієв на роздачі": нардеп ОПЗЖ попався на кнопкодавстві у Раді

Народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Михайло Папієв був помічений за кнопкодавством у сесійній залі Верховної Ради.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Все як завжди", – підписав він ролик. На кадрах видно, як Папієв підходить до місць відсутніх у залі колег по фракції та вставляє за них картки в пульт для голосувань.

Михайло Папієв Скріншот відео

Таке нахабне порушення правил роботи парламенту обурило багатьох українців, про що вони написали в коментарях під відео.

"Папієв на роздачі", "Нда... Стабільність", "Давно не було. Сором і ганьба", "Ну, хоч якась стабільність", "Як люди можуть за них голосувати? Позбавляти мандату потрібно однозначно!" – пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 січня, під час першого пленарного засідання Верховної Ради в новому році, позафракційні народні депутати Вадим Новинський і Дмитро Шпенов також попалися на кнопкодавстві.

Однак пізніше Новинський спростував порушення, заявивши, що на відео немає кнопкодавства і його колега по парламенту Муса Магомедов сам натиснув на свою кнопку.

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