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18 лютого • оновлено в 16:44
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"Папієв на роздачі": нардеп ОПЗЖ попався на кнопкодавстві у Раді

1.1т
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Народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Михайло Папієв був помічений за кнопкодавством у сесійній залі Верховної Ради.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент Ян Доброносов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Все як завжди", – підписав він ролик. На кадрах видно, як Папієв підходить до місць відсутніх у залі колег по фракції та вставляє за них картки в пульт для голосувань.

Михайло Папієв

Михайло Папієв

Скріншот відео

Таке нахабне порушення правил роботи парламенту обурило багатьох українців, про що вони написали в коментарях під відео.

"Папієв на роздачі", "Нда... Стабільність", "Давно не було. Сором і ганьба", "Ну, хоч якась стабільність", "Як люди можуть за них голосувати? Позбавляти мандату потрібно однозначно!" – пишуть користувачі.

"Папієв на роздачі": нардеп ОПЗЖ попався на кнопкодавстві у Раді

"Папієв на роздачі": нардеп ОПЗЖ попався на кнопкодавстві у Раді

"Папієв на роздачі": нардеп ОПЗЖ попався на кнопкодавстві у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 січня, під час першого пленарного засідання Верховної Ради в новому році, позафракційні народні депутати Вадим Новинський і Дмитро Шпенов також попалися на кнопкодавстві.

  • Однак пізніше Новинський спростував порушення, заявивши, що на відео немає кнопкодавства і його колега по парламенту Муса Магомедов сам натиснув на свою кнопку.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Михайло Папієв
Місце
Україна
Теги
"Опозиційна платформа - За життя" Верховна Рада України
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Лариса Лариса
Лариса Лариса
народ！вы чего распереживались？остальные опожоповцы заняты сборами на парад к путлеру.может поможем им копеечками-кто сколько может на билетики？
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