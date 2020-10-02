Уволенный со скандалом из ТКГ Витольд Фокин больше 20 лет бесплатно жил на шикарной государственной даче и только в 2014 своим указом президент Порошенко лишил его всех привелегий. Видать дедуля обиделся. Тем не менее Фокин имеет пенсию около 40 тыс грн.

Лишили особых привилегий и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Порошенко так же отменил выплаты, охрану и аппарат у Азарова, Януковича, Лазаренко и других.

Бывший президент Виктор Ющенко получил после своей каденции четырех водителей, горничных, официантов, зарплату и госдачу пожизненно. Привелегии Леонида Кучмы несколько раз отменяли и восстанавливали. Сейчас на госдаче, где ранее проживал Ющенко, живет Зеленский.

Так, что паны жируют, а народ обеспечивает их содержание. В цивилизованных странах гос дачи у бывших и действующих политиков нет..Мало того, что воруют миллиарды, так ещё мы им оплачиваем пожизненное содержание. Скоты(

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