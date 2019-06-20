ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Пам'ятаю його в КВН!" Путін порівняв Зеленського з трагедією

2.8тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін оцінив акторські здібності глави України Володимира Зеленського.

"Талановита людина! Я пам'ятаю його виступи в КВН у Москві. Все це було талановито і смішно. Але те, що ми зараз бачимо, — не смішно. Це трагедія, а не комедія", — сказав він під час "Прямої лінії" 20 червня.

Також глава РФ прокоментував дії Зеленського щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

"Будучи в Парижі, він заявив, що не збирається розмовляти із сепаратистами. А як тоді вирішувати цю проблему? В сучасній історії немає жодного прикладу, коли подібні конфлікти вирішувалися би без прямого діалогу між сторонами", — зазначив Путін.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Новини
Зустріч із Путіним: Зеленський озвучив перші слова агресору, той відповів

"Кроки назустріч — це найпростіше. Потрібна політична воля з боку українського керівництва", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін також під час "Прямої лінії" відповів на запитання про долю українських моряків, яких російські військові захопили в Чорному морі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Володимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
25
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Модераторы ссыкло
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Дело в том, что пока у Зеленского просто нет в руках реальной власти. Возможно, что после парламентских выборов он сможет это изменить.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кацап Злой
Кацап Злой
Да уберите вы свои войска грёбаные и любителей руССкого мира из Донбасса и конфликт закончится через несколько дней.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel