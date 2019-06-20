"Пам'ятаю його в КВН!" Путін порівняв Зеленського з трагедією

Президент Росії Володимир Путін оцінив акторські здібності глави України Володимира Зеленського.

"Талановита людина! Я пам'ятаю його виступи в КВН у Москві. Все це було талановито і смішно. Але те, що ми зараз бачимо, — не смішно. Це трагедія, а не комедія", — сказав він під час "Прямої лінії" 20 червня.

Також глава РФ прокоментував дії Зеленського щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

"Будучи в Парижі, він заявив, що не збирається розмовляти із сепаратистами. А як тоді вирішувати цю проблему? В сучасній історії немає жодного прикладу, коли подібні конфлікти вирішувалися би без прямого діалогу між сторонами", — зазначив Путін.

Путін і Зеленський

"Кроки назустріч — це найпростіше. Потрібна політична воля з боку українського керівництва", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін також під час "Прямої лінії" відповів на запитання про долю українських моряків, яких російські військові захопили в Чорному морі.

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