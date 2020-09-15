Пальчевський розповів, як обговорював з Єрмаком спецоперацію щодо 'вагнерівців'

Глава політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський сказав, що обговорював з главою ОПУ Андрієм Єрмаком можливість реалізації операції по затриманню "вагнерівців".
Як повідомив політик в ефірі телеканалу Україна 24, за словами Єрмака, не було ніяких юридичних підстав для затримання бойовиків.
"У мене була коротка можливість задати керівнику ОП Єрмаку питання, як це трапилося. На що він мені відповів: "По-перше, У нас навіть не було документів ніяких – юридичної підоснови, для затримання цих людей. Це я почав готувати ці документи", – передав слова Єрмака Пальчевський.
На думку політика, ситуація з "вагенровцями" спрямована на розкол партії "Слуга народу". При цьому Пальчевський сказав, що не довіряє інформації про зрив спецоперації, яку публікував журналіст Юрій Бутусов.
"Хто він такий, щоб розповідати нам про операції подібного роду? .. Це дуже велике чудо, щоб якийсь Бутусов знав, як наша розвідка збирається "вагнерівців"заарештувати, але дуже маленьке "чудо", що це просто проплачена акція", – висловив свою думку Пальчевський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
бойовики російської ПВК "Вагнера" були затримані в Білорусі 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Офіс генерального прокурора України направив Мінську запит про арешт тих, хто брав участь у війні на Донбасі.
Спочатку Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб України, але за умови, що будуть надані докази їх провини. Однак в результаті він видав майже всіх їх Росії.
Першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнеровцями" в Білорусі може бути причетний голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію СБУ з затриманням "вагнерівців" в Білорусі нібито зірвав Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
В СБУ офіційно назвали фейком дані про спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
Юрій Бутусов розповів, що Україна "розплатилася" з Туреччиною за сприяння в провалилася спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнера".
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