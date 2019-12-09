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9 грудня • оновлено в 07:11
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Озвучена несподівана тактика Росії на "нормандських" переговорах

9.3т
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Росія під час зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня не буде переглядати Мінські домовленості.

Про це повідомляє "Комерсант", посилаючись на джерело в колах підготовки до саміту. За його словами, Москва вважає неприпустимим поєднання дострокових виборів на Донбасі з черговими виборами в Україні.

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Також Росія не хоче редагувати або ж адаптувати домовленості. За даними джерел, Москва вважає, що на безальтернативності угод наполягатимуть Франція і Німеччина.

Джерело додало, що Росію цілком задовольнить розвиток відносин з Києвом по грузинській моделі, коли конфлікт не буде вичерпаний, але двосторонні зв'язки будуть збережені. В такому випадку Росія і Україна будуть співпрацювати в економіці і вирішувати виникаючі питання в спеціально придуманих форматах.

Путін відмовився переглядати мінські угоди із Зеленським

Путін відмовився переглядати мінські угоди із Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 9 грудня, в Парижі (Франція) відбудеться знакова історична зустріч в "нормандському форматі". На кону – врегулювання ситуації на Донбасі.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки». Соответствующее видео появилось на YouTube. На кадрах видно, как на последних аккордах украинского гимна Порошенко крикнул «Слава Украине!», а спустя несколько секунд в сторону него из толпы полетели яйца. Одно из них попало в жену политика, другое поймал депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз.
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4
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Хотели "нI капiтуляцii"? Вoйна продолжается по вашим просьбам.
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6
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Путин и Лавров тысячу раз озвучивали такую позицию России, а для xoxлов это вдруг стало полной неожиданностью. Клоуны xoxлoжoпыe.
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