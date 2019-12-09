Озвучена несподівана тактика Росії на "нормандських" переговорах

Росія під час зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня не буде переглядати Мінські домовленості.

Про це повідомляє "Комерсант", посилаючись на джерело в колах підготовки до саміту. За його словами, Москва вважає неприпустимим поєднання дострокових виборів на Донбасі з черговими виборами в Україні.

Також Росія не хоче редагувати або ж адаптувати домовленості. За даними джерел, Москва вважає, що на безальтернативності угод наполягатимуть Франція і Німеччина.

Джерело додало, що Росію цілком задовольнить розвиток відносин з Києвом по грузинській моделі, коли конфлікт не буде вичерпаний, але двосторонні зв'язки будуть збережені. В такому випадку Росія і Україна будуть співпрацювати в економіці і вирішувати виникаючі питання в спеціально придуманих форматах.

Путін відмовився переглядати мінські угоди із Зеленським

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 9 грудня, в Парижі (Франція) відбудеться знакова історична зустріч в "нормандському форматі". На кону – врегулювання ситуації на Донбасі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!