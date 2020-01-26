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26 січня • оновлено в 17:56
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Отставка Суркова ничего не изменит в войне России против Украины

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Роль Суркова сильно переоценена, судя по фактам, его влияние помощника президента РФ по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией было ограничено довольно узкой сферой компетенции - он занимался коммуникационным полем агрессии и информационной войной.

Война против Украины - это результат политики Путина, войной руководили Генштаб ВС РФ и ФСБ, а Сурков был не "серым кардиналом", а всего лишь исполнителем определенных информационных задач. О Суркове слишком много говорят в РФ, прежде всего обиженный и не признанный "наполеон" Гиркин, но это просто от ограниченного кругозора.

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Украина для Козака: новое назначение Кремля

Чтобы понять, что отставка Суркова никак не влияет на стратегические цели Путина, надо четко сформулировать - какова цель России в Украине?

1. Заставить Украину прекратить огонь, и признать тем самым оккупацию де-факто. Это сценарий Приднестровья и Карабаха - когда миротворцев не вводят, и оккупированная страна сама признает невозможность сопротивления агрессору. Донбасс и Крым фактически присоединены к РФ, и процесс их интеграции в РФ идет безостановочно.

2. Пацифистская политика Владимира Зеленского соответствует долгосрочной стратегии Путина, поскольку ослабляет сопротивление российской агрессии и подтверждает позицию Кремля о неспособности Украины контролировать всю свою территорию. Украина отказывается от борьбы за оккупированные территории, и тем самым помогает Путину закрепиться на них навсегда. Россия пытается влиять на Зеленского через прямые контакты с его окружением, прежде всего с помощником президента Андреем Ермаком. И очевидно, что в силу различных причин, коммуникатором для контактов с Ермаком Путин решил назначить нового исполнителя, без шлейфа публичных скандалов - Дмитрия Козака. Сурков же никуда не уходит - просто его должность будет называться по-другому.

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Уход Суркова: его сломал соперник

Вывод:

1. РФ закрепляется на захваченной земле, чтобы максимально осложнить возврат Крыма и Донбасса в состав Украины. Для этого курса Сурков не является сколько-нибудь значимым элементом - поскольку обстановка стабилизировалась, сейчас нужны не импровизации.

2. От попытки захвата Украины Путин отказался на время - и только в результате сопротивления украинского государства, украинской армии и общества.

3. Путин пытается сделать вид, что будет играть с Зеленским по новым правилам, с чистого листа. Это сугубо информационный и пиаровский ход.

4. Россия развернула свои администрации на оккупированной земле, и Украина и ОБСЕ покорно наблюдают за этим процессом, а протесты слабеют с каждым днем. В этих условиях замена помощников президента РФ - это не смена курса, это просто перестановка коммуникационного оборудования.

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5. В Украине Зеленский управляет страной и войной в режиме ручного управления, системная государственная политика отсутствует. А вот Путин ведет войну опираясь на институции, а винтики в этой системе принципиально не влияют на стратегию.

6. Война против Украины продолжается, и враг будет действовать все более активно, но инструменты войны в Кремле постоянно изменяют и дополняют.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Владислав Сурков
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Да ладно? Cвинapи России вoйнy объявили?
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Mega Death
Mega Death
Какая разница кто будет за украинскими холопам поглядывать? Кстати, где Волкер и кто вместо него теперь базар вести будет?))
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Так будут как и прежде,бить укрофашистскую гадину.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Джонсон Саймон Фаллос, а зачем? Он же не xoxлоcкот?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бондаренко Виктор, дурик,сходи у ветеринару на укол от бешенства.
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