Головна Новини
5 листопада • оновлено в 16:10
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Отримали розбите корито!" Гончаренко розніс проєкт держбюджету-2020

1.8т Читати матеріал російською

Проєкт бюджету-2020, презентований прем’єром Олексієм Гончаруком, стане жорстким розчаруванням для мільйонів українців, які очікували обіцяного суттєвого покращення свого життя.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська солідарність", член бюджетного комітету Верховної Ради України Олексій Гончаренко у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"Мільйони українців чекали від ЗЕ і його команди бюджету "золотої рибки", а реально отримують бюджет "розбитого корита". Мінімальна пенсія не зросте з початку року, а з 1 липня виросте на 74 гривні. Мінімальна зарплата – зростання мінімальне", – зазначив Гончаренко.

Олексій Гончарук. Олексій Гончаренко

Олексій Гончарук. Олексій Гончаренко

Новини
Кожну третю гривню – на борг: чого чекати українцям від нового проєкту бюджету на 2020-й

"Давайте подивимось на зарплати вчителів, яким відповідно до постанови уряду мали підняти зарплати від 20 до 70 відсотків. Реально – заклали інфляцію плюс 2 відсотка. Тобто взагалі нічого. Те саме у військових", – наголосив Гончаренко.

Він нагадав, що Зеленському у спадок від команди Порошенка дісталася економіка, яка демонструвала зростання кілька років поспіль. Натомість бюджет другої половини цього року вже показує різке падіння.

"Розлякали інвесторів. Третій найбільший платник податків в Україні British American Tobacco призупинив своє виробництво. І наслідки ми вже маємо. У вересні – падіння промвиробництва. Довелося урізати бюджет на 2019 рік. Падіння надходжень від митниці. І так далі", – зазначив народний депутат.

"Звісно, ми будемо боротися, будемо вносити правки і намагатися відстоювати важливі для України питання – і безпеки, і соціальних виплат. Але це буде дуже важко із таким урядом технократів, який привів до влади Зеленський", – наголосив Гончаренко.

Як писав OBOZREVATEL, проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Водночас будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони мають зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Держбюджет-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Держбюджет-2020
Особи
Олексій Гончаренко Олексій Гончарук
Тег
бюджет
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
7
Смішно
3
Цікаво
11
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филипыч
фил филипыч
пусть лучше этот голубок скажет на сколько рухнула гривна и на сколько подняли зп бюджетникам)) но леша не скажет - очко жимжим)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Губошлёп пусть лучше расскажет, как при Януковиче топил за русский мир.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / думки