"Отримали розбите корито!" Гончаренко розніс проєкт держбюджету-2020

Проєкт бюджету-2020, презентований прем’єром Олексієм Гончаруком, стане жорстким розчаруванням для мільйонів українців, які очікували обіцяного суттєвого покращення свого життя.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська солідарність", член бюджетного комітету Верховної Ради України Олексій Гончаренко у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"Мільйони українців чекали від ЗЕ і його команди бюджету "золотої рибки", а реально отримують бюджет "розбитого корита". Мінімальна пенсія не зросте з початку року, а з 1 липня виросте на 74 гривні. Мінімальна зарплата – зростання мінімальне", – зазначив Гончаренко.

Олексій Гончарук. Олексій Гончаренко

"Давайте подивимось на зарплати вчителів, яким відповідно до постанови уряду мали підняти зарплати від 20 до 70 відсотків. Реально – заклали інфляцію плюс 2 відсотка. Тобто взагалі нічого. Те саме у військових", – наголосив Гончаренко.

Він нагадав, що Зеленському у спадок від команди Порошенка дісталася економіка, яка демонструвала зростання кілька років поспіль. Натомість бюджет другої половини цього року вже показує різке падіння.

"Розлякали інвесторів. Третій найбільший платник податків в Україні British American Tobacco призупинив своє виробництво. І наслідки ми вже маємо. У вересні – падіння промвиробництва. Довелося урізати бюджет на 2019 рік. Падіння надходжень від митниці. І так далі", – зазначив народний депутат.

"Звісно, ми будемо боротися, будемо вносити правки і намагатися відстоювати важливі для України питання – і безпеки, і соціальних виплат. Але це буде дуже важко із таким урядом технократів, який привів до влади Зеленський", – наголосив Гончаренко.

Як писав OBOZREVATEL, проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Водночас будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони мають зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

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