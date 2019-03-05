"Отримає в пику і лізе цілуватися": Подерв'янський озвучив рецепт "дружби" з росіянами

Українці ніяк не зможуть співіснувати з росіянами, тому що вони не сприймають нас, як самостійну державу.

Таку думку висловив український письменник і художник Лесь Подерв'янський у програмі "Realpolitik з Олександром Хоруженком".

"Для руського є такі речі, як бравада, що ми на всіх покласти хотіли", - каже письменник.

Він також розкрив секрет, як правильно розмовляти з росіянином, щоб "заслужити його повагу".

Лесь Подерв'янський

"Насправді, в приватному спілкуванні, ти з росіянином ніколи не домовишся, поки він не отримає від тебе в пику. Коли він отримає в пику, замість того, щоб завдати удару у відповідь, він встане з-під столу, і скаже: "Мужиче, я тебе так поважаю" і лізе цілуватися", - заявив письменник, зазначивши, що нормальні люди так не поводяться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Подерв'янський дав чітке визначення кац*пам.

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