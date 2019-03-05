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"Отримає в пику і лізе цілуватися": Подерв'янський озвучив рецепт "дружби" з росіянами

5.2тЧитати матеріал російською

Українці ніяк не зможуть співіснувати з росіянами, тому що вони не сприймають нас, як самостійну державу.

Таку думку висловив український письменник і художник Лесь Подерв'янський у програмі "Realpolitik з Олександром Хоруженком".

"Для руського є такі речі, як бравада, що ми на всіх покласти хотіли", - каже письменник.

Він також розкрив секрет, як правильно розмовляти з росіянином, щоб "заслужити його повагу".

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Лесь Подерв'янський

Лесь Подерв'янський

"Насправді, в приватному спілкуванні, ти з росіянином ніколи не домовишся, поки він не отримає від тебе в пику. Коли він отримає в пику, замість того, щоб завдати удару у відповідь, він встане з-під столу, і скаже: "Мужиче, я тебе так поважаю" і лізе цілуватися", - заявив письменник, зазначивши, що нормальні люди так не поводяться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Подерв'янський дав чітке визначення кац*пам.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Лесь Подерв'янський
Місце
Україна
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Чисту правду каже Лесь Подеревянський про те як насправді треба з кацапвою розмовляти. Але зауважу, що рекламуючи той спосіб Лесь не робить ніякого відкриття. Давно вже відомо, що кацапва без пиздюлін, як без хліба, жити не в змозі. Лише тільки після отримання доброї пизди в кацапви мізки вмикаються
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Иванов Александр
Иванов Александр
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії 1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, - караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Иванов Александр, Якщо ти, тхір смердючий, цитуючи статті КК України, маєш на увазі захист кацапіцв, то ти сильно помиляєшся, бо кацапня до людей відношення не має. То свинота
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Давно знамо,що Десь хуйні не скаже. Про москалів завжди влучно.
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