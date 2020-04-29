"Операція Баум": оточення Зеленського влаштувало масштабну аферу з медичним вантажем із Китаю

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29 квітня • оновлено в 11:51
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Оточення Зеленського влаштувало масштабну аферу з медичним вантажем із Китаю – журналістка

20.2т
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Оточення президента Володимира Зеленського в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю. Операція вже отримала назву "Баум" на честь бізнесмена Бориса Баума – претендента на посаду глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні.

Контрабанда здійснюється на президентських літаках, які доправляють засоби індивідуального захисту для забезпечення медустанов в Україні. Про це у Facebook написала журналістка Світлана Крюкова.

"Всі чули про відомі президентські літаки, які здійснюють чартерні рейси та доправляють засоби індивідуального захисту для забезпечення медустанов. Спочатку це були Боїнги компанії SkyUP. Тепер уже в повітря підняли і "Мрію". Наш гарант щовечора щиро переконує всю країну в тому, що все це робиться з метою забезпечити медустанови всім необхідним – для боротьби з епідемією. Однак є і зворотній бік медалі, про яку мало хто знає, але скоро дізнаються всі", – розповіла вона.

Чартерні вантажі з Китаю

Чартерні вантажі з Китаю

За словами Крюкової, оточення Зеленського займається контрабандою товарів медичного та іншого призначення для комерційних компаній великих торгових мереж.

"Контрабанда – це без документів, за готівку, по-жлобськи. Малий і середній бізнес перебувають на межі банкрутства. Виходять із мітингами під Кабмін. В той час, як окремі наближені до Зеленського багатіють з кожним рейсом. Масштаб цієї афери величезний. Бо на кожному борту разом із засобами індивідуального захисту летить частина вантажу, який збувається через комерційні мережі. Імена цих ділків, які беруть участь в операції "Баум", добре відомі", – зазначила Крюкова.

Журналістка пообіцяла незабаром розкрити імена та деталі розслідування.

Нагадаємо, що літак Ан-225 "Мрія" приєднався до перевезення гуманітарних вантажів – медичних засобів для боротьби з коронавірусом із Китаю до країн Європи.

"Операція Баум": оточення Зеленського влаштувало масштабну аферу з медичним вантажем із Китаю

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що журналістка Світлана Крюкова розповіла про багатомільйонну схему Максима Микитася у Чорнобилі.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Зеленський Світлана Крюкова
Місце
Україна
Теги
скандали літак Офіс президента
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Dub Oleg
Dub Oleg
Ничего личного просто бизнес
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий преступный режим.
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