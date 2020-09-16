В деле депутата взяточника Юрченко меня особо умиляет молчание розовых пони, как их любит называть Аркадий Бабченко, из фракции услужливых слуг, которые год назад, заламывая руки, стонали от оргазма, утверждая, что депутатская неприкосновенность в Украине благодаря им, услужливым, наконец ликвидирована.

И где именно они, услужливые, сделали то, что обещали, но так и не сделали все попередники. И когда здравые голоса, включая вашего покорного слугу, обращали внимание, что никакой отмены неприкосновенности не случилось вовсе. А как раз наоборот, эта самая неприкосновенность ещё более зацементировалась, поскольку теперь она всецело в руках "на 100% своего генпрокурора".

И вот теперь, когда НАБУ обнародовало видео получения взятки тем самым негодяем Юрченко, который ещё до кучи и избран от моего округа, его "отменённая" розовыми пони неприкосновенность почему-то защищает его получше любой брони. Потому как оказалось, что разрекламированная услужливыми "отмена неприкосновенности" оказалась очередной их ложью. Какие же вы мерзкие и бесхребетные. Вместе с вашим Юрченко.

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