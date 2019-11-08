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8 листопада • оновлено в 21:50
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Олег Шарп
Олег Шарп
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Отличные международные новости для Украины

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1. Международный суд ООН объявил сегодня, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Теперь путь кремлёвских преступников в Гаагу из теоретической плоскости наших хотелок перешёл на твёрдую почву их практической реализации. Кстати, мы сделали то, чего не удалось в своё время Грузии после оккупации части её территорий российским агрессором. Дальнейший путь будет долгим, но мы научились не только ждать, но и грамотно доказывать свою правоту.

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Украина против России: суд ООН принял победное решение

2. Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ.

Напомню, Александрийская церковь имеет в диптихах второе после Вселенского патриархата место. Таким образом, официально ПЦУ признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви.

Ловишь себя на мысли, что тот редкий позитив, который поступают в последнее время, стал возможен не благодаря, а вопреки действиям новой власти. И да... стоит поблагодарить пятого президента конкретно за эти супер-новости: как первая, так и вторая - прямой результат работы его команды на международной арене.

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Автор
Олег Шарп Олег Шарп
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Олега Шарпа
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Как же х0хлы любят халяву) Вот только забывают что халявщиков не любит никто.
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