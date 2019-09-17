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17 вересня • оновлено в 19:11
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/ Політика

Особливий статус Донбасу: в заяві Пристайка виявився нюанс

2.2т Читати матеріал російською

При проведенні реформи децентралізації не можна відокремлювати Донецьк і Луганськ від решти України.

Таку думку озвучив в ефірі ObozTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи заяву глави МЗС України Вадима Пристайка про те, що шанс для розвитку окупованих регіонів – це децентралізація.

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Мусієнко не виключив, що особливий статус Донбасу можна "приховати" за реформою децентралізації України.

Експерт нагадав, що подібна спроба вже здійснювалася в 2015 році та призвела до масових заворушень під стінами Верховної Ради. В результаті зіткнень 31 серпня 2015-го загинули четверо бійців Національної гвардії, кілька десятків дістали поранення.

"Якщо зараз будуть спроби зробити те саме і подати "особливий статус" як децентралізацію – це може бути сприйнято негативно. Найголовніше – чи будуть окремі преференції для Донбасу. Чи будуть в прикінцевих положеннях нас відсилати до закону про порядок місцевого самоврядування на Донбасі" , – звернув він увагу.

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Водночас, додав Мусієнко, Україні дійсно необхідно завершувати реформу децентралізації. Однак без надання особливих статусів окремим регіонам.

"Якщо ми не будемо відокремлювати Донецьк або Луганськ від решти України. Якщо там буде таке ж самоврядування, як в Тернополі чи Миколаєві, як по всій Україні... Але якщо там буде приховано особливий статус – значить, це просто інтерпретація і гра словами", – резюмував він.

"Особливий статус" для Донбасу можна виписати по-різному, в тому числі й "приховано"

"Особливий статус" для Донбасу можна виписати по-різному, в тому числі й "приховано"

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час форуму YES 14 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко запевнив, що українська влада не буде вносити зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

За словами Пристайка, окупованим територіям ніщо не заважає розвиватися шляхом децентралізації, як і іншим областям України.

Раніше в президентській партії "Слуга народу" розповіли подробиці про адміністративно-територіальну реформу і назвали її одним з першочергових законопроектів, який розгляне Верховна Рада IX скликання.

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Теми
Війна на Донбасі Вибори на Донбасі Децентралізація в Україні Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Олександр Мусієнко
Місце
Україна
Теги
Донбас політика Верховна Рада України
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Для свидомых, "формула Штанмайера" 18 сентября будет обсуждаться в Минске и скорее всего будет подписана ее редакция. Это значит, что нормандский формат состоится в октябре и он определит механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
"Особый" статус для ватного быдла может быть только в одном формате - утилизация всех буйных и возвращение сочувствующих на историческую родину, Немытая большая, места всем хватит, тем более "рузьге своих типа не бросают". А с адекватными жителями будем строить развитое, европейское общество, без всяких "особостатусных распальцовок"
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