Особливий статус Донбасу продовжать: у "Слузі народу" розкрили деталі

Верховна Рада України збирається проголосувати законопроєкт №2569 про продовження особливого статусу Донбасу найближчим часом – не пізніше Нового року.
Про це в ефірі ObozTV повідомив народний депутат України від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін. За його інформацією, профільний комітет розгляне законопроєкт у середу, 11 грудня.
Безгін не виключив, що вже 12 грудня проєкт можуть винести на голосування.
"Подивимося. У будь-якому разі, у нас до кінця року ще 5 пленарних засідань. Думаю, що звичайно в цей період буде проголосовано", – зазначив він.
Нардеп уточнив, що законопроєкт передбачає тимчасову пролонгацію чинного закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".
"Я всю ніч в дорозі, ще не бачив проєкт. Але знаю, що змінилася тільки дата. Побачу через кілька годин, комітет сьогодні (11 грудня. – Ред.) після обіду його розглядатиме", – розповів Безгін.
На його думку, продовжити особливий статус Донбасу необхідно щонайменше на пів року.
"Оскільки через 4 місяці у нас намічена наступна зустріч у "нормандському форматі" щодо чергового етапу переговорів з цього питання", – пояснив він.
Безгін звернув увагу, що за цей час українська сторона отримає можливість "ретельніше підготувати свою альтернативну позицію".
Зокрема, за його словами, необхідно коригувати питання амністії.
"Амністія буде одним з найбільш гострих питань врегулювання ситуації на Донбасі. Тут треба чітко розмежовувати людей, які брали активну участь, сприяли окупантам, і тих, хто діяв через певні наслідки. Це непростий процес, потрібна чітка процедура розмежування. Тому я думаю, у цьому аспекті зміни мають відбутися", – припустив Безгін.
Депутат додав, що текст закону має протягом дня з'явитися на сайті Верховної Ради.
Особливий статус Донбасу продовжать
facebook.com/pressjfo.news
Як повідомляв OBOZREVATEL, законопроєкт №2569 про внесення змін до закону про особливий порядок самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей був зареєстрований в Раді 10 грудня практично одразу після "нормандської зустрічі" в Парижі й переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.
Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня в будні о 10:00 на ObozTV.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".