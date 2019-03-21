"Особиста легітимність Путіна": Портников спрогнозував долю Криму

Наступний президент Росії, який займе крісло Володимира Путіна, не буде зберігати контроль над анексованим Кримом, а поверне його в міжнародне правове поле.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у інтерв'ю UKRLIFE.TV, відео якого опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, поскрольте вниз).

"Для Путіна Крим — це особиста легітимність, а наступній людині, яка очолить Росію, навіть якщо це буде спадкоємець Путіна, це не потрібно... Адже він теж був наступником Сталіна... Той свою післявоєнну легітимність будував на конфронтації з цивілізованим світом. Його наступники прекрасно розуміли, що ця конфронтація заводить у глухий кут", — сказав журналіст.

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"Я не бачу жодних підстав вважати, що наступники Путіна будуть зберігати контроль над Кримом. Тим паче, що в самій Росії зріє розуміння", — зазначив він.

Портников наголосив, що півострів — це тимчасово окупована територія. "Там не працюють найбільші російські банки, російські мережі мобільного зв'язку, заправні мережі. Нічого, що працює в інших суб'єктах РФ, практично немає", — звернув увагу він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віталій Портников розкрив хитрий план США про Крим.

Він також розказав, що перший і єдиний президент Криму Юрій Мєшков готував відділення півострова від України.

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