"Ось вам і нові обличчя!" Скандальний кандидат від "Слуги народу" вибухнув погрозами через розслідування OBOZREVATEL

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Андрій Холодов (№22), у якого виявили віллу в Італії і подвійне громадянство, вибухнув погрозами в бік глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського, який почав ретельне розслідування щодо нього.
Про "привіт" від кума лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Бродський розповів у своєму Facebook.
"Щойно мені дзвонили від імені Андрія Холодова – 22 номеру в списку "Слуги народу". Дзвонив наш спільний знайомий. Передав "привіт" від Холодова, а заодно і погрозу знищити мій бізнес", – поділився Бродський.
Андрій Холодов і глава "Слуги народу" Дмитро Разумков
"Прекрасна ілюстрація "нових облич" у "Слузі народу". Кум Медведчука (до речі, ця згадка його найбільше дратує), партнер скандального забудовника Микитася, власник тютюнових Т-кіосків і величезної вілли у Відні – саме такої людини не вистачало в українській владі", – зазначив він.
На думку глави редради OBOZREVATEL, відмовившись виключити зі складу партії кандидата, який володіє віллою за 6 млн євро і займається сумнівним бізнесом, "Слуга народу" дала зрозуміти, що Холодов потрібен у Раді для того, щоб перепідпорядкувати собі тютюнового монополіста "Тедіс", який приносить сотні мільйонів власникам "схеми".
"Мене багато хто намагався залякати – не вийшло. Не буду порівнювати Холодова з Кучмою і Кравченком. Краще звернуся до Зеленського та Баканова. Скільки б кум Медведчука не заплатив за місце в списку, вивчіть факти й очистіть свої ряди. Це єдиний спосіб для вас зберегти обличчя. OBOZREVATEL і я як голова редакційної ради продовжимо вести розслідування про діяльність Холодова. Погрози нас не зупинять", – попередив Бродський.
Відзначимо, незважаючи на скандальні факти про Холодова, 8 липня партія відмовилася виключити його зі списку.
Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про №22 "Слуги народу":
Холодов відомий як "король тютюнових кіосків". За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" в 2012 році. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль і інші будівельні конструкції з металу. Бізнес-партнер Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власником ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".
Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.
Холодов має подвійне громадянство. Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" з посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.
За даними "Страны", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили в змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.
Холодов уже тривалий час не проживає на території України. Журналісти звернулися до Державної прикордонної служби з проханням роз'яснити, чи перебував він за кордоном більше 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль. Однак станом на 8 липня відповіді від них не надійшло.
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