"Ось вам і нові обличчя!" Скандальний кандидат від "Слуги народу" вибухнув погрозами через розслідування OBOZREVATEL

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Андрій Холодов (№22), у якого виявили віллу в Італії і подвійне громадянство, вибухнув погрозами в бік глави редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського, який почав ретельне розслідування щодо нього.

Про "привіт" від кума лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Бродський розповів у своєму Facebook.

"Щойно мені дзвонили від імені Андрія Холодова – 22 номеру в списку "Слуги народу". Дзвонив наш спільний знайомий. Передав "привіт" від Холодова, а заодно і погрозу знищити мій бізнес", – поділився Бродський.

Андрій Холодов і глава "Слуги народу" Дмитро Разумков

"Прекрасна ілюстрація "нових облич" у "Слузі народу". Кум Медведчука (до речі, ця згадка його найбільше дратує), партнер скандального забудовника Микитася, власник тютюнових Т-кіосків і величезної вілли у Відні – саме такої людини не вистачало в українській владі", – зазначив він.

На думку глави редради OBOZREVATEL, відмовившись виключити зі складу партії кандидата, який володіє віллою за 6 млн євро і займається сумнівним бізнесом, "Слуга народу" дала зрозуміти, що Холодов потрібен у Раді для того, щоб перепідпорядкувати собі тютюнового монополіста "Тедіс", який приносить сотні мільйонів власникам "схеми".

"Мене багато хто намагався залякати – не вийшло. Не буду порівнювати Холодова з Кучмою і Кравченком. Краще звернуся до Зеленського та Баканова. Скільки б кум Медведчука не заплатив за місце в списку, вивчіть факти й очистіть свої ряди. Це єдиний спосіб для вас зберегти обличчя. OBOZREVATEL і я як голова редакційної ради продовжимо вести розслідування про діяльність Холодова. Погрози нас не зупинять", – попередив Бродський.

Відзначимо, незважаючи на скандальні факти про Холодова, 8 липня партія відмовилася виключити його зі списку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відомо про №22 "Слуги народу":

Холодов відомий як "король тютюнових кіосків" . За даними джерел, "там цілковитий набір: ліві чеки, ухилення від податків". Журналісти стверджують, що член "Слуги народу" причетний до рейдерського захоплення заводу "Ефкон-вікна" в 2012 році. Це підприємство виробляє алюмінієвий профіль і інші будівельні конструкції з металу. Бізнес-партнер Холодова – Леся Василівна Васильченко – є власницею ТОВ "Тютюн Індастріал ЛТД". Разом із Шаховською вони є власником ТОВ "Апартмент Білдінг ЛТД".

Холодов тісно пов'язаний із кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Його дітей хрестила дружина Медведчука Оксана Марченко.

Холодов має подвійне громадянство . Таку інформацію про нього і ще трьох членів "Слуги народу" з посиланням на журналістів і громадських діячів надала Центральна виборча комісія. "Це політична відповідальність партії", – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.

За даними "Страны", Холодов є бізнес-партнером народного депутата від "Волі народу" і керівника будівельної корпорації "Укрбуд", скандального київського забудовника Максима Микитася, якого викрили в змові з одіозним російсько-українським олігархом Павлом Фуксом.

Холодов уже тривалий час не проживає на території України. Журналісти звернулися до Державної прикордонної служби з проханням роз'яснити, чи перебував він за кордоном більше 180 днів за рік або ж довше трьох місяців поспіль. Однак станом на 8 липня відповіді від них не надійшло.

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