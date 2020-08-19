Підозрюваний у рейдерстві колишній АТОвець очолив організацію Киви

Колишній командир роти МВС "Східний корпус" Олег Ширяєв, підозрюваний у справі про рейдерство, став куратором громадської організації нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви "Патріоти – за життя".

Про це 19 серпня на сторінці у Facebook повідомив сам ексучасник АТО. Він підтвердив, що перебуває в команді Киви, тому що той "сильна особа і сильний лідер". Ширяєв заявив, що поважає політика.

"Я поділяю його точку зору на все, що відбувається в Україні", – написав він. Також Ширяєв заявив, що "втомився від свавілля і хаосу", які "відчув на собі".

"Всім, у кого "засвербіло", всім, хто відчуває за собою "грішки", скажу: будете відповідати в рамках чинного законодавства України. За все", – додав він.

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Нагадаємо:

Олег Ширяєв (позивний "Сірко") в 2014-2015 роках був командиром роти особливого призначення МВС "Східний корпус", яка виконувала завдання в зоні АТО. У серпні 2015-го звільнився з МВС.

Ширяєв, як заявляли раніше правоохоронці, "обґрунтовано підозрювався" в участі в організації рейдерського нападу на сільгосппідприємство в Занках Зміївського району Харківської області в 2018 році.

Тоді під час сутички зі стріляниною поранення отримали семеро осіб, включаючи заступника начальника місцевого райвідділу міліції. На місці затримали близько півсотні людей, 22-м із них згодом пред'явили підозру.

Ширяєв фігурує ще в кількох розслідуваннях. 13 листопада 2018 він вийшов із СІЗО під заставу в 1 млн 4340 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива заявив, що подасть до суду, якщо журналісти не вибачаться за нібито поширення неправдивої інформації про нього та його статки.

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