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Опубліковано переклад тексту Томосу для ПЦУ

3.4тЧитати матеріал російською

У мережі опублікували текст Томосу про автокефалію Православної церкви України, який підписав Вселенський Патріарх Варфоломій у Стамбулі.

Його показав посол України у Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці у Twitter. Зокрема у документі написано: "Наша Свята Христова Велика Церква благословляє і проголошує Православну Церкву України Автокефальною".

Також зазначено, що точну копію вручили Митрополиту Київському Епіфанію і президенту України Петру Порошенку.

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Томос для ПЦУ

Томос для ПЦУ

"Зрада і Перемога"

"Для вічного доказу і постійного представлення. Року дві тисячі дев'ятнадцятого, місяця січня, 6 числа, Індиктіон 12", — йдеться у перекладі.

Опубліковано переклад тексту Томосу для ПЦУ
Опубліковано переклад тексту Томосу для ПЦУ
Опубліковано переклад тексту Томосу для ПЦУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Тег
єдина церква
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Этой филькиной грамотой порошенке подтереться)))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Михайлов Александр, зависть она такая... да кацарылка?)))
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