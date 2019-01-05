Опубліковано переклад тексту Томосу для ПЦУ

У мережі опублікували текст Томосу про автокефалію Православної церкви України, який підписав Вселенський Патріарх Варфоломій у Стамбулі.

Його показав посол України у Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці у Twitter. Зокрема у документі написано: "Наша Свята Христова Велика Церква благословляє і проголошує Православну Церкву України Автокефальною".

Також зазначено, що точну копію вручили Митрополиту Київському Епіфанію і президенту України Петру Порошенку.

Томос для ПЦУ "Зрада і Перемога"

"Для вічного доказу і постійного представлення. Року дві тисячі дев'ятнадцятого, місяця січня, 6 числа, Індиктіон 12", — йдеться у перекладі.

Переклад підписаного Вселенським Патріархом Варфоломієм І у присутності Президента України Петра Порошенка та його дружини пані Марини та Митрополита Київського та усієї України Патріаршого і Синодального #Томос|у про надання автокефалії Православній церкві України pic.twitter.com/3aQCT86NfM — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 5 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Російській православній церкві гнівно відреагували на надання Православній церкві України Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.