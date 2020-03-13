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13 березня • оновлено в 13:25
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Росія – спостерігач і суб'єктність ОРДЛО: спливли протоколи засідання ТКГ в Мінську

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Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

Документи опублікувало ZN.UA. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ (щоб подивитися документи, доскрольте новину до кінця).

Росія – спостерігач і суб'єктність ОРДЛО: спливли протоколи засідання ТКГ в Мінську

Twitter МЗС Білорусі

Згідно з домовленостями, рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консултацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

Критерії та порядок призначення членів Ради визначаються Україною, окремими районами Донецької і Луганської областей, Росією, Німеччиною, Францією та ОБСЄ самостійно.

"Основним завданням Ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту відповідно до Комплексів заходів, в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей України", – йдеться в документі.

Росія – спостерігач і суб'єктність ОРДЛО: спливли протоколи засідання ТКГ в Мінську
Росія – спостерігач і суб'єктність ОРДЛО: спливли протоколи засідання ТКГ в Мінську
Росія – спостерігач і суб'єктність ОРДЛО: спливли протоколи засідання ТКГ в Мінську
Росія – спостерігач і суб'єктність ОРДЛО: спливли протоколи засідання ТКГ в Мінську

Як писав OBOZREVATEL, на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися визначити список осіб для обміну і нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Теги
війна Донбас
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Зрада здійснилась. Крапка.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Таким образом, надо купить всего 4-х х...лов!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Выборы где? Если в отдельных регионах Донбасса, где население по команде из Москвы решило из себя гитлеровских "сверхчеловеков" изобразить, как Солженицын в "Как нам обустроить Россию" указал, чтобы диктовать народу Украины и лишить этот народ права на самоопределение, так это вряд ли. Ерзайте на бутылке и дальше, после того, как Эрдоган Путина любимой женой сделал вам это очень подходит)))
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