"Опоблок": суд підтвердив перемогу Вікторії Гриб над братом Медведчука

У Луганській області представники "Опозиційної платформи – За життя" продовжують затягувати процес встановлення результатів голосування на 105 мажоритарному окрузі.

Згідно з даними оригіналу протоколу тут перемогла представниця "Опозиційного блоку" Вікторія Гриб, а друге місце посів брат Віктора Медведчука, представник "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Медведчук.

25 липня Новоайдарський районний суд розглянула позов Сергія Медведчука до дільничних виборчих комісій №404 и 406. У позовних вимогах Медведчук просив суд встановити масові порушення на виборчих дільницях під час підрахунку голосів, а також недотримання процедур, встановлених законом.

За результатами розгляду суд відмовив Медведчуку в задоволення його вимог, чим підтвердив повне дотримання процедури під час підрахунку голосів та відсутність будь-яких порушень під час складання протоколів в підрахунку голосів і транспортування їх до ОВК. Рішення суду підтверджує, що голови комісій склали протокол відповідно до встановлених законом норм.

В Новоайдарському районному суді знаходяться на розгляді ще дві аналогічних заяви Медведчука щодо інших дільничних виборчих комісій. Втім, за результатами їх розгляду очікується аналогічне рішення.

Раніше на 105-му окрузі з ініціативи Медведчука відбувся перерахунок голосів на дільниці №405. Згідно з даними оригіналу протоколу тут, як і на інших ділянках, перемогла Вікторія Гриб. В результаті перерахунку голосів початкові результати голосування на даній ділянці підтвердилися.

."Ми в черговий раз закликаємо Сергія Медведчука прийняти вибір людей, визнати очевидну перемогу Вікторії Гриб і відмовитися від штучного затягування оформлення результатів волевиявлення жителів округу", - сказано в повідомленні прес-служби "Опозиційного блоку".

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