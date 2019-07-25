Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Опоблок": суд підтвердив перемогу Вікторії Гриб над братом Медведчука

13.7т Читати матеріал російською

У Луганській області представники "Опозиційної платформи – За життя" продовжують затягувати процес встановлення результатів голосування на 105 мажоритарному окрузі.

Згідно з даними оригіналу протоколу тут перемогла представниця "Опозиційного блоку" Вікторія Гриб, а друге місце посів брат Віктора Медведчука, представник "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Медведчук.

25 липня Новоайдарський районний суд розглянула позов Сергія Медведчука до дільничних виборчих комісій №404 и 406. У позовних вимогах Медведчук просив суд встановити масові порушення на виборчих дільницях під час підрахунку голосів, а також недотримання процедур, встановлених законом.

За результатами розгляду суд відмовив Медведчуку в задоволення його вимог, чим підтвердив повне дотримання процедури під час підрахунку голосів та відсутність будь-яких порушень під час складання протоколів в підрахунку голосів і транспортування їх до ОВК. Рішення суду підтверджує, що голови комісій склали протокол відповідно до встановлених законом норм.

В Новоайдарському районному суді знаходяться на розгляді ще дві аналогічних заяви Медведчука щодо інших дільничних виборчих комісій. Втім, за результатами їх розгляду очікується аналогічне рішення.

Новини
"Політичний тиск!" В Опоблоці спростували порушення у Дружківці

Раніше на 105-му окрузі з ініціативи Медведчука відбувся перерахунок голосів на дільниці №405. Згідно з даними оригіналу протоколу тут, як і на інших ділянках, перемогла Вікторія Гриб. В результаті перерахунку голосів початкові результати голосування на даній ділянці підтвердилися.

."Ми в черговий раз закликаємо Сергія Медведчука прийняти вибір людей, визнати очевидну перемогу Вікторії Гриб і відмовитися від штучного затягування оформлення результатів волевиявлення жителів округу", - сказано в повідомленні прес-служби "Опозиційного блоку".

"Опоблок": суд підтвердив перемогу Вікторії Гриб над братом Медведчука
"Опоблок": суд підтвердив перемогу Вікторії Гриб над братом Медведчука
"Опоблок": суд підтвердив перемогу Вікторії Гриб над братом Медведчука
"Опоблок": суд підтвердив перемогу Вікторії Гриб над братом Медведчука

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Луганськ
Теги
Опозиційний блок "Опозиційна платформа - За життя"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
15
Смішно
13
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel