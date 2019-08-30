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"Опоблок" поскаржився на порушення прав у Раді

1.8т Читати матеріал російською

"Опозиційний блок" поскаржився на те, що в перший день роботи Верховної Ради України IX скликання були порушені права семи законно обраних депутатів від політсили.

Про це повідомила пресслужба "Опоблоку" на своїй сторінці в Facebook. Так, група із семи нардепів політсили подала завчасно і в установленому порядку в апарат ВРУ заяви щодо членства в комітетах Ради.

Вони були відображені в робочих матеріалах підготовчої депутатської групи, персональний склад комітетів був попередньо затверджений на засіданні за участю представників всіх партій. А це відповідно відобразилося в проєкті постанови ВРУ, поданого підготовчою групою до першого дня роботи парламенту нового скликання.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Vox Ukraine

Однак пізніше прізвища народних депутатів "Опозиційного блоку" без узгодження з ними були виключені з проєкту постанови, винесеного на голосування в сесійний зал.

Трапилося порушення права нардепів працювати в комітетах Ради, гарантованого Законами України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про статус народного депутата України" та "Про комітети Верховної Ради України", а також конституційного права виборців, які делегували владу народним депутатам "Опоблоку" для представлення інтересів у вищому законодавчому органі.

Партія і її представники в ВРУ звернулися до керівництва парламенту з вимогою розібратися в ситуації, що склалася.

"Сподіваємося, що нова Рада буде націлена на конструктивну роботу, а не постійну конфронтацію з політичними опонентами. Відповідну заяву про вчинення правопорушення керівництвом ВРУ направлено "Опозиційним блоком" до Адміністративного суду", – йдеться в повідомленні.

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Місце
Україна
Тег
Опозиційний блок
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