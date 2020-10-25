Опитування від Зеленського не є репрезентативним і не має юридичної сили, – Гетманцев

Глава парламентського комітету податкової, митної та фінансової політики від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що опитування від президента Володимира Зеленського на виборах не є репрезентативним.

Тобто, за його словами, воно не відображає реальної картини, а так влада просто намагається дізнатися думку українців. Про це нардеп сказав у коментарі журналісту OBOZREVATEL.

"Я не бачу нічого поганого в цьому опитуванні. Воно не має ніякої юридичної сили, воно не є репрезентативним, але є побажання влади поспілкуватися у такий спосіб із людьми", – зазначив він.

Водночас "слуга" зізнався, що на дільниці, де голосував він, волонтерів із "5 питаннями" не було.

"На моїй дільниці були дезінфектори, відстань, все було в межах норм", – додав він.

На рахунок явки виборців нардеп висловив переконання, що будь-які вибори, які відбулися за законом, потрібно визнати.

"Якщо людина не прийшла на дільницю, це її вибір. Будемо зважати на її думку", – підсумував Гетманцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всеукраїнське опитування, яке ініціював президент України Володимир Зеленський, спричинило низку скандалів. На виборах 25 жовтня українці масово відмовлялися брати в ньому участь, а деякі, навпаки, змогли проголосувати по декілька разів. Водночас волонтери, які його проводили, не були здатні вплинути на порушення.