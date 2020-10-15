Шановні співгромадяни, на своїй виборчій дільниці, я, як законослухняний громадянин України, зроблю все можливе, щоб не допустити проведення незаконного опитування, оголошеного президентом Володимиром Зеленським. Проведення опитування є порушенням закону про вибори і незаконною агітацією на користь партії "Слуга народу", тому як тільки я побачу на своїй ділянці тих, хто проводить опитування Зеленського, зроблю все можливе, щоб припинити це правопорушення, зірвати опитування, вилучити як речовий доказ злочину папери цього опитування. Сподіваюся, що так вчинять на всіх виборчих дільницях всі громадяни, що поважають закони України.

І коротко по суті. Створення "вільної економічної зони на Донбасі" прямо суперечить державним інтересам України. Не може бути ніяких форм визнання будь-якої діяльності на території, на якій не діють українські закони. Зеленський намагається узаконити бізнес на окупованій території, оскільки це складова частина Придністровського сценарію, реалізованого помічником Путіна Дмитром Козаком в Молдові. Росія домоглася, що влада Молдови визнали економічну діяльність окупованого РФ Придністров'я, оформляють документи на експорт з Придністров'я, збирають якісь податки з території, яку не контролюють, і таким чином, дають збирати податки і російській владі. Росія, в результаті, має можливість утримувати за рахунок самої Молдови свою окупаційну адміністрацію. Ми з вами розуміємо, що питання Зеленського - це черговий вкид російських ініціатив, щоб домогтися припинення опору Україні, і легалізувати бізнес на Донбасі в українському правовому полі, щоб вони почали воювати проти нас за наш рахунок. Зрозуміло, ця чергова проросійська акція президента Зеленського повинна отримати жорстку відсіч у громадянському суспільстві.

Пропоную кожному вранці в день голосування вийти на свою виборчу дільницю, і в разі ознак опитування Зеленського на самій ділянці або біля дверей ділянки, що прямо заборонено законом, вжити заходи щодо затримання правопорушників і викласти негайно фото і відео цього порушення в фейсбук.

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