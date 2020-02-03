"Опинитеся ближче до людей": Разумков жорстко пригрозив нардепам через "собачий" скандал із Брагаром

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков жорстко відреагував на скандальні висловлювання нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара і зробив попередження іншим парламентарім.

Так, виступаючи на погоджувальній раді 3 лютого, він наголосив, що народні обранці не повинні переставити бути людьми, а тим паче коли спілкуються зі своїми виборцями.

"Я б хотів звернутися до всіх народних депутатів: іноді потрібно, м'яко кажучи, уважніше ставитися до того, що ми говоримо. Не тільки під час ефірів, а й під час нашої роботи і спілкування з людьми. Я розумію, що ми можемо робити помилки, як і всі інші, але відповідальність, яка лежить на народних депутатах, більша, ніж на інших", – наголосив спікер парламенту.

Дмитро Разумков LIGA.net

"Не треба забувати, і минулі вибори показали це, що ситуація може дуже швидко змінитися. І з не зовсім зручних крісел Верховної Ради України можна опинитися ближче до людей. Я дуже рекомендую всім частіше спілкуватися з людьми, чути проблеми, якщо є можливість – допомагати їх вирішувати", – додав Разумков.

Крім того, він обурився через те, що деякі нардепи, потрапивши в політику, починають поводитися так, ніби у стінах Верховної Ради інший клімат і люди починають жити в іншій реальності.

"Ми все це говорили під час виборчої кампанії, однак деякі з нас забули про це, коли стали народними депутатами, – залишатися людьми. Значок, мандат, посада народного депутата – це не привілеї, це відповідальність", – нагадав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, яка дзвонила у студію, продати собаку, якщо він елітної породи, за рахунок сплати комунальних платежів.

Українці висміяли заяву народного депутата і створили масу фотожаб і мемів з приводу "собачого" скандалу у президентській партії.

В результаті Брагару довелося виправдовуватися, а його колегам по фракції "Слуга народу" – вибачатися за його витівки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!