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Оновлена партія Порошенко проводить з'їзд перед виборами в Раду: усі подробиці онлайн

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Політична партія "Європейська солідарність" п'ятого президента України Петра Порошенка 9 червня проводить свій вирішальний з'їзд, на якому буде оприлюднено і затверджено список кандидатів у загальномандатному та одномандатному округах на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Примітно, що, згідно з анонсами, в партії увійдуть абсолютно нові обличчявсі одіозні і скандальні політики, які кинули тінь на репутацію політсили в минулому, по всій видимості, цього разу залишаються за бортом. Ставка була зроблена на прозорості відбору. (Щоб подивитися онлайн-трансляцію, доскролльте до кінця сторінки).

Зокрема, "Європейська солідарність" провела громадські праймеріз. Голосувати за кандидатів можна було після реєстрації на сайті організації "Справа громад", яка уклала з політсилою меморандум про проведення праймеріз. Бажання потрапити у список партії висловили 239 осіб, серед яких політики, активісти і лідери думок. Успішно праймеріз пройшли 77 із них – для цього треба було отримати не більше 20% голосів "проти".

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Партія Порошенка проводить з'їзд перед виборами в Раду: всі подробиці

OBOZREVATEL стежить онлайн за тим, що відбувається:

10:40 Лідер партії Петро Порошенко звернувся до учасників з'їзду з вступною промовою. П'ятий президент України закликав підтримати європейський вектор країни. Він також запевнив, що в парламенті його сила буде захищати Україну від російської агресії.

"Ми йдемо не за посадами, а щоб відстоювати нашу ідею і наші принципи", – заявив Порошенко.

Партія Порошенка проводить з'їзд перед виборами в Раду: всі подробиці

Скріншот з відео

10:31 За інформацією ЗМІ, у першу десятку партії "Європейська солідарність" увійшли: п'ятий президент України Петро Порошенко, телеведуча Софія Федина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, народний депутат України від БПП Іванна Кліпуш-Цинцадзе, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, один із лідерів кримськотатарського національного руху, голова Меджлісу кримськотатарського народу у 1991-2013 роках, нардеп від БПП Мустафа Джемілєв.

Софія Федина

Софія Федина

zik.ua

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Іванна Климпуш-Цинцадзе

expres.online

Андрій Парубій

Андрій Парубій

LIGA.net

Мустафа Джемілєв

Мустафа Джемілєв

112 Украина

Які шанси і очікування

Згідно з останніми соцопитуваннями, за партію "Європейська солідарність" планує проголосувати 7,8%. Лідирує в цій гонці політсила президента Володимира Зеленського "Слуга народу" (48,2%). Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" (10,7%), "Батьківщина" (6,9%) і партія Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

На першому з'їзді партії 31 травня Порошенко окреслив головне завдання на виборах у Раду. "Ми не йдемо, щоб бути опозицією. Ми йдемо перемагати і брати владу", – сказав він.

Лідер політичної сили запевнив, що вона має намір перемагати і брати владу.

"Наша партія йде на вибори, щоб Україна продовжувала рух у напрямку членства в ЄС і НАТО, щоб не допустити російського реваншу. І зовсім не випадково абревіатура "Європейської солідарності" співпадає з абревіатурою ЄС", – заявив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • П'ятий президент України Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" (перейменована партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність") 31 травня.

  • Партія також істотно оновила склад центральної ради і президії. До керівних органів партії увійшли відомі громадські активісти, волонтери, ветерани АТО, журналісти, експерти. Зокрема, волонтер, голос львівського Євромайдану, доцент Львівського університету Софія Федина; ветеран АТО, боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади аеромобільних військ Олександр Погребинський; перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко; тележурналіст Віталій Гайдукевич; засновник групи волонтерів "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

  • 4 червня "Європейська солідарність" офіційно приєдналася до родини Європейської народної партії. ЄНП – це об'єднана загальноєвропейська політична партія, яка об'єднує національні християнсько-демократичні та консервативні партії. ЄНП є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням Європи і після останніх виборів до Європарламенту зберегла за собою більшість.

  • Порошенко заявив, що його партія "Європейська солідарність" буде реалізовувати на практиці принцип рівності чоловіків і жінок.

  • Раніше в БПП обговорювали можливість висунення лідера політичної сили Петра Порошенка на пост прем'єр-міністра України.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
это самые жирные. самые ухоженные свиньи украины, у них хорошая родословная. и очень. очень много денег. если чубатые не до конца конченные. то эту свиноферму под нож. то-есть 0% на выборах.
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Авакян Глеб
Авакян Глеб
Вся мразота скучковалась. Туда бы Надю с РПГ пострелять!))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Реально они получат 3.6 % Без поросенко могли бы 7%.
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