Омбудсмен РФ раптово прибула до Києва: мета засекречена

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прибула до Києва.
Вона пробуде в столиці України один день, 23 серпня, повідомляє пресслужба посольства Росії в Україні.
Тетяна Москалькова
Известия
"Сьогодні вночі Тетяна Миколаївна вилетіла до Києва, перебуває зараз там", — повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі омбудсмена.
Водночас там зазначили, що про мету візиту омбудсмена до Києва їм не відомо.
У свою чергу в прес-службі офісу українського омбудсмена Людмили Денисової OBOZREVATEL про приїзд Москалькової повідомили: "Офіційного повідомлення немає, самі стежимо за інформацією".
Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну полоненими з Україною найближчим часом.
Обмін може відбудуться до кінця серпня — у 28-29 числах. Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33.
За неперевіреними даними, український омбудсмен Людмила Денісова вже перебуває у Росії.
Серед тих, кого можуть повернути Україні — Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хтось із полонених моряків.
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