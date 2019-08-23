Омбудсмен РФ раптово прибула до Києва: мета засекречена

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прибула до Києва.

Вона пробуде в столиці України один день, 23 серпня, повідомляє пресслужба посольства Росії в Україні.

Тетяна Москалькова Известия

"Сьогодні вночі Тетяна Миколаївна вилетіла до Києва, перебуває зараз там", — повідомили "Інтерфаксу" в пресслужбі омбудсмена.

Водночас там зазначили, що про мету візиту омбудсмена до Києва їм не відомо.

У свою чергу в прес-службі офісу українського омбудсмена Людмили Денисової OBOZREVATEL про приїзд Москалькової повідомили: "Офіційного повідомлення немає, самі стежимо за інформацією".

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська сторона підтвердила інформацію щодо можливого обміну полоненими з Україною найближчим часом.

Обмін може відбудуться до кінця серпня — у 28-29 числах. Сторони обговорюють схему обміну 33 на 33.

За неперевіреними даними, український омбудсмен Людмила Денісова вже перебуває у Росії.

Серед тих, кого можуть повернути Україні — Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко, а також хтось із полонених моряків.

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