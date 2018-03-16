Омбудсмен Денисова: все, що потрібно знати про кадрові ігри і про неї

15 березня новим Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини була призначена нардеп від "Народного фронту" Людмила Денисова . Це рішення Верховної Ради запізнилося більше, ніж на півроку, а зв'язок нового омбудсмена з другою за впливовістю політичною силою викликає сумніви у деяких правозахисників. Про те, як обирали Денисову і що про неї слід знати читайте в матеріалі "Обозревателя".

Як обирали Денисову: вимоги та голосування

Попередницею Денисової була юрист і екс-заступник міністра юстиції України Валерія Лутковська. Її п'ятирічна каденція закінчилася ще в квітні 2017 року, однак парламент майже рік не міг домовитися щодо наступника.

Кандидатури на цю посаду вносить або голова парламенту, або не менше 1/4 народних депутатів від конституційного складу Ради, після чого профільний комітет проводить перевірку на їх відповідність вимогам. А їх кілька: громадянство України, вік 40 років на момент обрання, володіння державною мовою, проживання на території України протягом останніх п'яти років, досвід правозахисної діяльності і високі моральні якості.

В травні 2017 року одним з кандидатів стала народний депутат від фракції "Народний фронт" Людмила Денисова. За її словами, її висунули 125 парламентаріїв. Але було ще два кандидати - правозахисник Андрій Мамалига і нардеп від БПП Сергій Алексєєв. Останній перед голосуванням свою кандидатуру зняв, а Рада підтримала призначення Денисової 280-ти голосами.

Відповідно до Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини", Рада обирає омбудсмена таємним голосуванням за допомогою бюлетенів. Однак раніше таке явище, як таємне голосування нардепи скасували - в сесійній залі передбачено відкрите голосування з використанням електронної системи. І, зокрема, в питанні обрання обмудсмена, багато хто угледів в цьому правову колізію. Але все ж голосували депутати "у відкриту".

Саме голосування відбулося через майже рік після визначення кандидатів. У кулуарах парламенту говорили, що між найсильнішими фракціями нібито є домовленість - "Народний фронт" дає голоси за Якова Смолія в якості голови Нацбанку, а БПП - голосує за Денисову. І поки фракції намагалися домовитися по кадровим питанням, на посаді перебувала Валерія Лутковська. У правозахисних колах про її роботу відгукуються добре. Зокрема, за каденцію Лутковської в Україні запрацював Національний превентивний механізм, який моніторить дотримання прав людини в місцях позбавлення волі. Але на новий термін її кандидатура не розглядалася.

Що ми знаємо про Денисову: кар'єра, гроші і досвід

Людмила Денисова народилася в Архангельську (Росія). Там же закінчила педагогічне училище за спеціальністю вихователь. Також освіту здобула на юридичному факультеті Ленінградського державного університету (за фахом "правознавство") і в Таврійському інституті підприємництва і права ( "облік і аудит").

Спочатку Денисова працювала секретарем судового засідання, завідуючою канцелярією і консультантом Архангельського обласного суду. У 1989 році переїхала в Україну. З 1991 по 1998 рік працювала в Кримському республіканському управлінні Пенсійного фонду. У 1998 році вона стала міністром економіки Автономної Республіки Крим, а потім - міністром фінансів в уряді АР. Також була депутатом парламенту АР Крим.

З 2001 по 2002 рік Денисова працювала на посаді начальника управління Держказначейства в Криму. У 2005 році вступила до Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко. За списком БЮТ у 2006 році вона була обрана до Верховної Ради. З 2007 по 2010 року Денисова була міністром праці та соціальної політики і пішла у відставку разом з Кабміном Юлії Тимошенко. У 2012 році за списком "Батьківщини" вона була переобрана до Верховної Ради. У парламенті працювала в Комітеті з питань соціальної політики та праці.

У 2014 році Денисова вийшла з "Батьківщини". Через кілька місяців на парламентських виборах вона отримала мандат за списком партії "Народний фронт". В цьому ж році (до грудня) в уряді Арсенія Яценюка Денисова займала пост міністра соціальної політики.

Згідно електронної декларації у власності Денисової є квартири площею 203 кв.м в Києві і 119,2 кв.м в Севастополі, гараж, а в спільній - ряд нежитлових приміщень в Криму. Також Денисова задекларувала автомобіль Audi A6, дорогоцінні прикраси, акції в ПАТ "Кримзалізобетон". Крім того в спільній власності у неї знаходяться кілька підприємств. Серед доходів Денисової, крім заробітної плати, зазначена позика в розмірі 12 млн гривень від Анкудінової Ніни Іванівни. За інформацією з відкритих джерел це - її мати.

Декларація Денисової Скріншот

Крім того, в декларації Денисової вказані кошти на банківських рахунках - 94 541 гривень і 15 766 гривень, а також готівкові - 57 500 доларів і 7 731 375 гривень. Вказано і кредит - 23 919 534 гривні.

декларація Денисової Скріншот

При цьому, багатий управлінський та політичний досвід не додають Денисової очок на посаді омбудсмена. Зокрема тому, що цей пост повинна займати людина без політичного "баласту", вважають деякі правозахисні організації, в тому числі Amnesty International і Freedom House. Більш того, формально Денисова не відповідає вимогам, що пред'являються омбудсмену - у неї немає досвіду правозахисної діяльності. Але сама новообраний Уповноважений впевнена, що її робота в суді і в сфері соціальної політики відповідає вимогам, а досвіду вистачає для вирішення завдань на новій посаді. Одним із пріоритетів вона визначила роботу зі звільнення заручників і полонених на окупованих територіях, а також захист прав людей, які там проживають.

Відзначимо, що в світі одна з головних функцій омбудсмена - контроль діяльності виконавчих та інших органів державної влади за рахунок розгляду скарг громадян на дії тих чи інших органів або посадових осіб. До сфери роботи омбудсмена відноситься широке коло завдань - контроль і захист дотримання соціально-економічних прав, права на судовий захист, на доступ до публічної інформації, захист персональних даних, захист від дискримінації, дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, захист прав дітей. В Україні значна частина роботи зосереджена ще й на дотриманні прав громадян України на тимчасово окупованих територіях.

Одна з ключових характеристик омбудсмена - його незалежність від усіх гілок влади, включаючи законодавчу. Це передбачає неприпустимість втручання в його роботу органів державної влади, політичних партій, громадських організацій та ЗМІ. По суті, омбудсмен повинен виступати арбітром між людиною та владою.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні планують запустити роботу офісу фінансового омбудсмена .