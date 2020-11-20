Кабмін звільнив в.о. міністра енергетики Буславець: хто зайняв посаду

Виконуючу обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Ольгу Буславець у п'ятницю, 20 листопада, зняли з посади.

Таке рішення на позачерговому засіданні прийняв Кабінет міністрів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Василь Мокан.

Обов'язки Буславець тимчасово виконуватиме заступник міністра енергетики Юрій Миколайович Бойко.

Нагадаємо, Буславець керувала відомством із 16 квітня 2020 року.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що вона залишиться працювати в урядовій команді, сказано на сайті Кабміну.

Відомо, що Юрій Миколайович Бойко народився в 1972 році в місті Рівне.

До призначення в Міністерство енергетики він був заступником директора з економіки та фінансів у компанії "Енергоринок" (із 2014 року).

У сфері енергетики він працює близько 25 років. Був головою Броварського району електричних мереж "Київобленерго", займав керівні посади в "Київобленерго" в столиці, в компаніях "Метрополія", "Нові енергетичні технології", "Черніговоблжнерго".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів звільнив Володимира Усова з посади голови Державного космічного агентства України.