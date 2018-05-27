Олені Бондаренко пригадали візит до Обами

Колишній нардеп від "Партії регіонів" Олена Бондаренко, яка раніше негативно висловилася про американців, але напередодні похвалилася, що полетіла відзначати свій день народження в США , не боїться опинитися через це в програші, оскільки розраховує на свій електорат, готовий їй пробачити все .

Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер Сергій Запорізький.

"Вона чітко знає, що мозок її дебільного електорату не знайде суперечності в тому, що Ленка мете мовою в інтернеті і на російському ТБ на адресу США і тим, як реальн живе Ленка. Насправді, це фото смачний плювок в пику тим жебракам і тупим лохам, які лайкають Ленку, сподіваючись, що вона поверне їм в Україні "русскій мір", - пише він.

За словами блогера, шанувальникам Бондаренко потрібно від неї тільки з "аконодательное право матюкатися російською мовою, дивитися щороку Новорічний вогник, парад 9 травня і путівку зі знижкою в санаторій".

"Плюс дешева горілка. Що потрібно зараз Ленка від лохів? Можливо, що вже нічого. Ленка добре видоїла лохів за роки" захисту пам'яті дідів "в Партії Регіонів. До речі, нагадаю лохам, що Ленка літала в США в лютому 2014 року на Молитовний сніданок до Обами. Тому самому Обамі, який "влаштував Майдан і розвалив країну" Оленки ", - додав Запорізький.

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Як писав OBOZREVATEL , раніше Олена Бондаренко заявила, що в Україні немає демократії.