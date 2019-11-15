Названо ім'я нової представниці Кабміну в ВРУ: що про неї відомо

Новою представницею Кабінету міністрів у Верховній Раді замість Ірини Верещук, яка склала повноваження, стала заступниця голови фракції "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила глава пресофісу політсили Євгенія Кравчук.
"Сьогодні ввечері на своєму засіданні уряд затвердив нову представницю Кабінету міністрів у Верховній Раді. Олена Шуляк відповідатиме за комунікацію уряду і парламенту. Way to go і до роботи!" - написала вона в п'ятницю, 15 листопада.
Олена Шуляк стала представникцею Кабміну в Раді
Facebook Євгенії Кравчук
Що відомо про Шуляк
Народилася 24 січня 1976 року в Києві.
Закінчила факультет Економіки і управління в будівництві Українського транспортного університету. Випускниця Міжнародного інституту менеджменту – магістр бізнес-адміністрування.
Під час навчання проходила стажування в Carnegie Mellon Tepper school of business, Summer program - Courses in International Finance, Persuasive Presentation, leadership, operations, Marketing, Communications and the International Strategic Competition.
Має десятирічний досвід роботи в девелопменті нерухомості та будівництві на керівних посадах.
Віцепрезидент із фінансів української філії міжнародної організації Young Presidents 'Organization. Раніше очолювала спостережну раду Української будівельного спільноти.
У квітні 2015 була кандидаткою на посаду глави Державної фіскальної служби України, подавала заявки в електронній формі на участь у конкурсній процедурі.
Олена Шуляк стала представницею Кабміну в Раді
oligarh.media
Олена Шуляк стала представником Кабміну в Раді
znaj.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верещук визнала, що депутати президентської фракції висловлювали невдоволення діями Кабміну Гончарука.
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