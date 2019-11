Названо ім'я нової представниці Кабміну в ВРУ: що про неї відомо

Новою представницею Кабінету міністрів у Верховній Раді замість Ірини Верещук, яка склала повноваження, стала заступниця голови фракції "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила глава пресофісу політсили Євгенія Кравчук.

"Сьогодні ввечері на своєму засіданні уряд затвердив нову представницю Кабінету міністрів у Верховній Раді. Олена Шуляк відповідатиме за комунікацію уряду і парламенту. Way to go і до роботи!" - написала вона в п'ятницю, 15 листопада.

Олена Шуляк стала представникцею Кабміну в Раді Facebook Євгенії Кравчук

Що відомо про Шуляк

Народилася 24 січня 1976 року в Києві.

Закінчила факультет Економіки і управління в будівництві Українського транспортного університету. Випускниця Міжнародного інституту менеджменту – магістр бізнес-адміністрування.

Під час навчання проходила стажування в Carnegie Mellon Tepper school of business, Summer program - Courses in International Finance, Persuasive Presentation, leadership, operations, Marketing, Communications and the International Strategic Competition.

Має десятирічний досвід роботи в девелопменті нерухомості та будівництві на керівних посадах.

Віцепрезидент із фінансів української філії міжнародної організації Young Presidents 'Organization. Раніше очолювала спостережну раду Української будівельного спільноти.

У квітні 2015 була кандидаткою на посаду глави Державної фіскальної служби України, подавала заявки в електронній формі на участь у конкурсній процедурі.

Олена Шуляк стала представницею Кабміну в Раді oligarh.media

Олена Шуляк стала представником Кабміну в Раді znaj.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верещук визнала, що депутати президентської фракції висловлювали невдоволення діями Кабміну Гончарука.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!