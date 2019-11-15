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15 листопада • оновлено в 22:15
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Названо ім'я нової представниці Кабміну в ВРУ: що про неї відомо

1.3т
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Новою представницею Кабінету міністрів у Верховній Раді замість Ірини Верещук, яка склала повноваження, стала заступниця голови фракції "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила глава пресофісу політсили Євгенія Кравчук.

"Сьогодні ввечері на своєму засіданні уряд затвердив нову представницю Кабінету міністрів у Верховній Раді. Олена Шуляк відповідатиме за комунікацію уряду і парламенту. Way to go і до роботи!" - написала вона в п'ятницю, 15 листопада.

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"Слуги народу" одноголосно обрали нового главу

Олена Шуляк стала представникцею Кабміну в Раді

Олена Шуляк стала представникцею Кабміну в Раді

Facebook Євгенії Кравчук

Що відомо про Шуляк

Народилася 24 січня 1976 року в Києві.

Закінчила факультет Економіки і управління в будівництві Українського транспортного університету. Випускниця Міжнародного інституту менеджменту – магістр бізнес-адміністрування.

Під час навчання проходила стажування в Carnegie Mellon Tepper school of business, Summer program - Courses in International Finance, Persuasive Presentation, leadership, operations, Marketing, Communications and the International Strategic Competition.

Має десятирічний досвід роботи в девелопменті нерухомості та будівництві на керівних посадах.

Віцепрезидент із фінансів української філії міжнародної організації Young Presidents 'Organization. Раніше очолювала спостережну раду Української будівельного спільноти.

У квітні 2015 була кандидаткою на посаду глави Державної фіскальної служби України, подавала заявки в електронній формі на участь у конкурсній процедурі.

Олена Шуляк стала представницею Кабміну в Раді

Олена Шуляк стала представницею Кабміну в Раді

oligarh.media

Олена Шуляк стала представником Кабміну в Раді

Олена Шуляк стала представником Кабміну в Раді

znaj.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верещук визнала, що депутати президентської фракції висловлювали невдоволення діями Кабміну Гончарука.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України Партія Слуга народу
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