"Слуга" Шуляк засвітила елітні аксесуари за 200 тисяч гривень. Фото

Народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк позувала для інтерв'ю в дорогому "луці" – з аксесуарами та взуттям загальною вартістю близько 200 тисяч гривень.

Про це у Facebook повідомила парламентська кореспондентка LB.UA Анна Стешенко. Вона довідалася про вартість сумочки, туфель і сережок політикині.

"Шуляк в інтерв'ю колезі Віталію Тисячному поскаржилася на мою скромну персону. Мовляв, написала я свого часу про її сумку Chanel вартістю більше $7 тис. Але все це неправда. А дорогих брендів у її гардеробі немає. Ймовірно, пресслужба депутатки надала фото для інтерв'ю й "дала в штангу", – написала Стешенко.

Вона пояснила, що на одному з фото, які ілюструють матеріал, Шуляк зняли на тлі Ради з сумкою Bottega Veneta за 1873 євро, тобто близько 61,8 тис. гривень (в іншому кольорі її можна придбати за 81,758 грн).

"На ніжках – впізнавані за фірмовим бантиком туфлі Salvatore Ferragamo, вартість яких від початку теж більше 20 тис. грн. У вухах – елегантна і вічна класика Van Cleef із колекції Alhambra за 117,558 грн" – розповіла журналістка.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олена Шуляк прийшла в Верховну Раду з сумочкою від французького будинку моди Chanel.