"Слуга" Шуляк засвітила елітні аксесуари за 200 тисяч гривень. Фото

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
1,0 т.
Олена Шуляк

Народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк позувала для інтерв'ю в дорогому "луці" – з аксесуарами та взуттям загальною вартістю близько 200 тисяч гривень.

Про це у Facebook повідомила парламентська кореспондентка LB.UA Анна Стешенко. Вона довідалася про вартість сумочки, туфель і сережок політикині.

"Шуляк в інтерв'ю колезі Віталію Тисячному поскаржилася на мою скромну персону. Мовляв, написала я свого часу про її сумку Chanel вартістю більше $7 тис. Але все це неправда. А дорогих брендів у її гардеробі немає. Ймовірно, пресслужба депутатки надала фото для інтерв'ю й "дала в штангу", – написала Стешенко.

Вона пояснила, що на одному з фото, які ілюструють матеріал, Шуляк зняли на тлі Ради з сумкою Bottega Veneta за 1873 євро, тобто близько 61,8 тис. гривень (в іншому кольорі її можна придбати за 81,758 грн).

"Слуга" Олена Шуляк.
Сумочка політкині.
Bottega Veneta пропонує інші забарвлення аксесуара.

"На ніжках – впізнавані за фірмовим бантиком туфлі Salvatore Ferragamo, вартість яких від початку теж більше 20 тис. грн. У вухах – елегантна і вічна класика Van Cleef із колекції Alhambra за 117,558 грн" – розповіла журналістка.

Туфлі Salvatore Ferragamo.
Ціна взуття більше 20 тис. гривень.
Сережки.
Фото сумочки на сайті бренду.
Сумочка Bottega Veneta.
Скриншот
Фото Шуляк ілюструвало інтерв'ю.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олена Шуляк прийшла в Верховну Раду з сумочкою від французького будинку моди Chanel.

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