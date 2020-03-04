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4 березня • оновлено в 21:22
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Олексій Чернишов став новим міністром розвитку громад і територій: що про нього відомо

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Верховна Рада України проголосувала за призначення Олексія Чернишова на пост міністра розвитку громад і територій України.

На цій посаді Чернишов замінив Дениса Шмигаля, який в свою чергу очолив український уряд.

За призначення нового Кабміну, зокрема й очільника Мінрегіону, проголосували 277 народних депутатів (читайте онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту за посиланням).

Що відомо про нового міністра:

  • Чернишов народився в Харкові 4 вересня 1977 року. Вищу освіту він здобув у Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія" та Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

  • У Верховній Раді V, VI і VII скликань Чернишов був помічником-консультантом народного депутата Олександра Фельдмана.

  • Олексій Чернишов є засновником двох інвестиційних компаній: Eastgate Development і VI2 Partners. Остання в 2017 році придбала частку акцій мережі супермаркетів "Фуршет".

  • 20 жовтня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив Чернишова на посаді керівника Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ президент підписав через тиждень, 28 жовтня 2019 року.

  • У своїй декларації за 2019 рік Олексій Чернишов серед іншого вказав одинадцять наручних годинників, частина з яких записана на його дружину, а також 2 249 755 гривень доходу, отриманого від діяльности компанії

    VI2 Partners GmbH і 185,9 тис. грн зарплати за основним місцем роботи.

Новий міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов

Новий міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов

koda.gov.ua

Нагадаємо, що процес формування нового Кабінету міністрів зіткнувся з низкою складнощів. Так, Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися зайняти пости в уряді.

Також стало відомо, що пропозиція Івану Плачкову зайняти пост глави Мінфіну виявилася інформаційним вкидом. А ось міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського замінив Вадим Гутцайт.

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Олексій Чернишов Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України політика
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