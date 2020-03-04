Верховна Рада України проголосувала за призначення Олексія Чернишова на пост міністра розвитку громад і територій України.

На цій посаді Чернишов замінив Дениса Шмигаля, який в свою чергу очолив український уряд.

За призначення нового Кабміну, зокрема й очільника Мінрегіону, проголосували 277 народних депутатів (читайте онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту за посиланням).

Що відомо про нового міністра:

Чернишов народився в Харкові 4 вересня 1977 року. Вищу освіту він здобув у Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія" та Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

У Верховній Раді V, VI і VII скликань Чернишов був помічником-консультантом народного депутата Олександра Фельдмана.

Олексій Чернишов є засновником двох інвестиційних компаній: Eastgate Development і VI2 Partners. Остання в 2017 році придбала частку акцій мережі супермаркетів "Фуршет".

20 жовтня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив Чернишова на посаді керівника Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ президент підписав через тиждень, 28 жовтня 2019 року.

У своїй декларації за 2019 рік Олексій Чернишов серед іншого вказав одинадцять наручних годинників, частина з яких записана на його дружину, а також 2 249 755 гривень доходу, отриманого від діяльности компанії VI2 Partners GmbH і 185,9 тис. грн зарплати за основним місцем роботи.

Новий міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов koda.gov.ua

Нагадаємо, що процес формування нового Кабінету міністрів зіткнувся з низкою складнощів. Так, Олег Коростельов, Роман Жуковський і Тимофій Милованов відмовилися зайняти пости в уряді.

Також стало відомо, що пропозиція Івану Плачкову зайняти пост глави Мінфіну виявилася інформаційним вкидом. А ось міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського замінив Вадим Гутцайт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про те, що Олексій Гончарук на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради України 4 березня може подати у відставку, стало відомо 29 лютого.

Сам Гончарук заявляв, що розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він спростовував.

4 березня Гончарук написав заяву про свою відставку.

За даними соцопитувань, 44% українців висловилися за відставку Кабміну на чолі з Олексієм Гончаруком, 37% – проти.

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