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Олег Тягнибок: поставте політику відверте запитання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 8 липня стане кандидат у народні депутати України, лідер Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Відтепер героями передачі будуть відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Олег Тягнибок: поставте політику відверте запитання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Тягнибоком сьогодні о 17:30.

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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Питання два: 1. чому Свобода 5 років боролася з проукраїнською, прозахідною, демократичною владою, яка робила все можливе, щоб укріпити в Україні армію, мову, віру, незалежність, провести декомунізацію. 2. Чому зараз, коли в Україні відбувається очевидний московський реванш, Свобода НЕ бореться з реваншистами, не проводить акцій, блокувань, факельних ход? А продовжує боротись з тими ж таки демократичними проукраїнськими силами, які вже не при владі, в оппозиції, і намагаються протидіяти московському реваншу?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и какой смысл спрашивать что то у того кто в Раду вообще не пройдет?)))))
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