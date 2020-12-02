У Зеленського відреагували на скандал навколо заступника Єрмака: Татаров звинуватив НАБУ в "чутках"

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, який підозрюється НАБУ в причетності до справи "Укрбуду", заявив, що це не так і оточення глави Бюро Артема Ситника "поширює чутки" про нього.

Коментар співробітника ОП опублікувало видання LIGA.net. Про скандал з імовірною спробою Офісу генерального прокурора зірвати справу щодо Татарова (про що заявило НАБУ) також висловився радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що президент Володимир Зеленський та його Офіс сповідують "принцип невтручання в справи правоохоронних, антикорупційних органів" і "підтримають будь-які прозорі розслідування, основані на доведених фактах".

Подоляк назвав вигадкою інформацію про нараду у президента, на якій Зеленський нібито доручив захищати Татарова.

"Це неприйнятно з погляду закону та моралі", – сказав Подоляк.

Сам Татаров заявив таке: "Поширювані оточенням глави НАБУ чутки про те, що я нібито причетний до якихось злочинів, а також про те, що мене нібито хотіли затримати, не відповідають дійсності. Їх поширення я пов'язую зі своєю публічно озвученою позицією щодо роботи керівництва антикорупційного органу".

Татаров додав, що працює в Офісі президента в штатному режимі.

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