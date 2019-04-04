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/Блоги - Політика

Олег Шарп
Олег Шарп
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"Стадіон, так стадіон"

1.9т

1. Порошенко відповів Зеленському щодо дебатів: "Прочитай спочатку закони, Володя. Але стадіон, так стадіон..."

NB. Порох красава. Він не став діяти за принципом "Сам дурак!" та вимагати вибачень у коміка за те, що той називав Україну повією та ображав героїв Майдану. І хоча для Порошенка країна не знімальний майданчик і не 95-й квартал, він не боїться людей і може доводити свою правоту хоч у студії, хоч на стадіоні, хоч на передовій, хоч на трибуні ООН. От тільки боюсь, що відмазки Зє-Лєніна на цьому не закінчаться.

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Порошенко даст бой!

А ще хочу закликати своїх своїх друзів не доводити себе

до апоплексичних ударів малюванням апокаліпсичних картин на випадокок ТИМЧАСОВОГО форс-мажору. Як же Ви дешево цінуєте всіх нас, громадянське суспільство та досягнення Майдану, якщо допускаєте, що один комік у парі з одним олігархом можуть докорінно змінити курс країни і як баранів повести нас на заклання. Ті 30%, що голосували за ЗЕ, мають від нього діаметрально протилежні очікування, а тому до осені хвиля, що несе коміка на хиткий п`єдистал, восени шльопне його об плінтус народного розчарування на тлі того, що нинішні парламент та уряд працюватимуть ще, як мінімум, 8 місяців. І ящо Порох не виграє 21 квітня (проте, вірю, що виграє), він візьме своє вже на початку наступного року. А тимчасовому улюбленцю долі слід пам`ятати, що трон завжди стоїть поруч з ешафотом.

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Миф о "киевской хунте" умер безвозвратно

До речі, серед останніх, хто розсипався у компліментах перед Зеленським, був запорєбріковий міністр Лавров. Совпадєніє?

2. Комітет Сенату США затвердив резолюцію проти агресії РФ у Чорному морі. Також у Сенаті підготували законопроект про нові санкції проти Москви.

NB. Американська машина рухається повільно, але надійно. Вже прийнято рішення про постійне находження кораблів НАТО у Чорному морі, наразі вивчається питання повторного проходження плавзасобів України через Керченську протоку у супроводі... ні не кораблів - авіації Альянсу. Передувати цьому будуть масштабні багатонаціональні морські навчання НАТО "Морський щит-2019", які пройдуть біля берегів Криму з 8 по 13 квітня.

Новини
Зеленский берет инициативу в свои руки

Американські сенатори у своєму законопроекті вимагають:

- заборонити використання кореспондентських рахунків в США російських системних банків: Ощадбанку, ВТБ, Газпромбанку, Зовнішекономбанку і Россельхозбанку;

- заборонити всі операції з держборгом Росії, а також з усіма борговими зобов'язаннями держкомпаній;

- блокувати всі американські активи російських топ-політиків і олігархів, а також відмову їм у візі;

- заборонити будь-які нові інвестиції в російський паливно-енергетичний сектор громадянам США і з території США;

У нас є надійні друзі - головне, щоб і Україна залишалась надійною та передбачуваною країною.

3. Синод УПЦ МП закликав Вселенського патріарха відкликати томос.

NB. Відчули, сученята, запах крові? Кадило вам у підрясник, а не відкликання Томосу! Московські кукловоди плекають велики надії на можлмву зміну керівництва у нашій країні, але вони не враховують одного - у нас не Росія, де один цар може як захоче крутити своєю отарою.

Те, що наразі відбувається свято демократії, як і те, що ми стали по-справжньому вільною країною із своєю церквою, потужною армією, вільними виборами та відкритими кордонами - заслуга не "простого народу", а купки пасіонарієв на чолі з тим Президентом, якого найпасивніша частина цього "простого народу" з попкорном у зубах хоче змінити на "нове обличчя". Це її право, а такі люди, як Порошенко, на будь-якій посаді працюватимуть для того, щоб цей народ мав право вільно наступати на свої - українські - а не на російські граблі. І за це йому велика дяка.

Из тви: @VasiliskaShuter

Ощущаю себя, как весной 2014 в Донецке. Всеобщее ликование ваты, патриоты Украины стали изгоями и фашистами... меня не слушали даже близкие друзья. Всем хотелось новых лиц, никто даже не вспоминал про экономику, международную политику и здравый смысл. Простой народ...

4. Одним рядком:

* У Києві можуть скасувати підвищення тарифів на централізоване опалення і гарячу воду з 1 травня - заступник голови КМДА Пантелєєв.

NB. Це пов`язано, насамперед, зі світовим обвалом ринку газу, про що я писав раніше.

* Через українські аеропорти пасажиропотоки зросли більш ніж на 20%. Зубожіння...

* В Україні є близько 2 тисяч вакантних посад суддів.

NB. Ті, хто постіно кричить про "провал" судової реформи, не бажають заповнити ці вакансії чесними суддями? Не бажають, бо про що тоді кричати?

* У Держдумі оцінили "збиток Криму від України" у понад 1,5 трлн рублів.

- Мама, мы великая страна?

- Великая, сынок.

- А почему у нас туалет на улице?

- Это всё враги, сынок.

Нумерологи кажуть, що сьогодні (04.04) особлива дата. Число Чотири символізує рівність, єдність чотирьох стихій, які формують енергетичні потоки. Кожна в рівній мірі буде активною і готової допомогти у подоланні проблем. Робимо своє, та все у нас буде добре! Як писав поет:

Не шукайте проблем на свою голову,

Їх шукати, як вітер у полі.

Бережіть любов та честь змолоду,

І паркуйтесь біля моря.

Поборемо.

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Автор
Олег ШарпОлег Шарп
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Олега Шарпа
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Собать толпу из дураков несложно Любую, да хоть целый стадион Их дедушки большевиков аль коммунистов выбирали Зеленский с Порошенко точно также делают лохов
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
чому так стараєшся. боїшся змін?тільки за те що він і його мордовороти зробили з судами його потрібно вигнати з країни а доходи особисті за чотири роки направити на реабілітацію воїнів АТО
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