Закидали презервативами: Ляшко прийшов у суд через бійку з Герусом. Відео

Бориспільський міськрайонний суд у вівторок, 19 листопада, розпочав розгляд справи лідера Радикальної партії Олега Ляшка, якого підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень нардепу від "Слуги народу" Андрію Герусу.

О 14:00 під будівлею суду зібралися активісти. Частина з них виступила на підтримку політика, інші ж – проти, пише "Страна" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Коли ж з'явився сам Ляшко, з ним трапився неприємний інцидент – учасники руху "Вирок" кинули в політика презервативи, наповнені вазеліном.

Ляшко прийшов у суд через бійку з Герусом Страна

Захист Ляшка збунтувався через те, що Герус, який нібито на початку не мав ніяких претензій, різко заявив про статус потерпілого. Кілька народних депутатів виявили бажання взяти Ляшка на поруки.

У залі суду переглянули відеозапис із бійкою нардепа і головного "радикала" і зачитали документи, які були долучені до справи.

Ляшко прийшов у суд через бійку з Герусом Страна

Ляшко прийшов у суд через бійку з Герусом Страна

Ляшко прийшов у суд через бійку з Герусом Страна

Ляшко прийшов у суд через бійку з Герусом Страна

Ляшко прийшов у суд через бійку з Герусом Страна

Ляшко прийшов у суд через бійку з Герусом Страна

Прокурор зазначив, що "відео, яке бачила вся країна – найбільш красномовний доказ" вини Ляшка, а Герус, за його словами, свідчення не міняв.

У зв'язку з цим він попросив у суду для Ляшка два місяці утримання під вартою без альтернативи застави. "Застави не може бути, якщо мова йде про насильство. А насильство ми визначаємо виключно на підставі кримінального кодексу України", – додав прокурор.

Ляшко у відповідь заявив, що захищав національні інтереси України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Бійка між Ляшком і Герус трапилася в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль" 6 листопада.

Ляшко звернувся до ГПУ з вимогою відкрити проти Геруса кримінальне провадження за зраду національних інтересів і зловживання владою.

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