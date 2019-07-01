Окупанти розстріляли медиків на Донбасі: Зеленський терміново звернувся до США і ЄС

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів України в Європі і США відреагувати на обстріл окупантами санітарної машини ООС.

"Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному - порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню на Донбасі", - написав президент у Facebook.

"Україна завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права. Закликаю наших партнерів в Європі і США належним чином відреагувати на дії, які аж ніяк не наближають нас до миру", - додав Зеленський.

Володимир Зеленський скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, також напередодні в населеному пункті Верхньотроїцьке на Донбасі окупанти обстріляли поліцейське авто, в результаті чого двоє патрульних були доставлені у військовий госпіталь.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!