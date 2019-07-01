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Окупанти розстріляли медиків на Донбасі: Зеленський терміново звернувся до США і ЄС

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Президент Володимир Зеленський закликав партнерів України в Європі і США відреагувати на обстріл окупантами санітарної машини ООС.

"Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному - порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна і підла спроба зірвати важкий переговорний процес щодо припинення вогню на Донбасі", - написав президент у Facebook.

"Україна завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права. Закликаю наших партнерів в Європі і США належним чином відреагувати на дії, які аж ніяк не наближають нас до миру", - додав Зеленський.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, також напередодні в населеному пункті Верхньотроїцьке на Донбасі окупанти обстріляли поліцейське авто, в результаті чого двоє патрульних були доставлені у військовий госпіталь.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНР
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
К пукину обратись, поплачь, на колени стань... может поможет, а? Клоун!?
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Юг Руси
Юг Руси
Платьскии обсос, произошла ошибка, а сам добавляет комметы
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Юг Руси
Юг Руси
Ывропа и Омерика поголовно читают фб зеленского )))))))))
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